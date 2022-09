“La transizione ecologica che serve alla Calabria. Le proposte di Legambiente”: domani incontro pubblico a Lamezia Terme

In vista delle prossime elezioni politiche Legambiente presenterà in Calabria le proprie proposte per la prossima legislatura al fine di attivare, insieme ad altre associazioni della società civile e ad imprese dell’economia circolare, un confronto con i partiti che si candidano a governare il Paese e contribuire a realizzare la transizione ecologica che serve alla Calabria ed all’intera Nazione.

L’incontro pubblico dal tema “La transizione ecologica che serve alla Calabria. Le proposte di Legambiente”, si terrà domani, 16 settembre, a Lamezia Terme alle ore 17,30, nella Sala Civico Trame in via degli Oleandri 5.

Ad introdurre i lavori, Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. Dopo i saluti di Maria Teresa Morano, CdA Fondazione Trame e coordinatrice della Rete regionale antiracket “A mani libere”, inizieranno i lavori moderati da Giovanni Arenapresidente del circolo Legambiente Lamezia Terme.

Interverranno al dibattito: Luciano Squillaci, portavoce Forum Terzo Settore Calabria; Angelo Calzone, delegato regionale Wwf; Francesca Ferraro, delegata Fai Catanzaro; Don Ennio Stamile, coordinatore regionale “Libera”; Domenico Pappaterra, presidente Parco nazionale del Pollino e membro della giunta esecutiva Federparchi; Raffaele Agostino, docente Dipartimento di fisica Unical; Fabio Costarella, responsabile Area Centro Sud CONAI; Francesco Sicilia, direttore generale Unirima.

Tra i candidati, hanno confermato la loro presenza: Italo Reale (PD); Pino D’Ippolito (Impegno Civico); Filippo Sestito (SI-Verdi D’Europa); Ugo Vetere (Unione Popolare), Francesco Mauro (Terzo Polo). Sono stati invitati a partecipare anche Giuseppe Mangialavori (FI); Federico Cafiero De Raho (M5S); Wanda Ferro (FDI); Ernesto Magorno (Terzo Polo), Simona Loizzo (Lega).

Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Calabria.