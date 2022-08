Sold out e prenotazioni chiuse per Richard Gere al Magna Graecia Film Festival. In poche ore è stata raggiunta la capienza massima di posti liberi messi a disposizione per la serata del prossimo 5 agosto all’Arena Porto di Catanzaro. Potranno avere accesso, dalle 19.30 alle 20.30, coloro che hanno ricevuto risposta di conferma, previa esibizione della stessa all’ingresso dell’area. Si ricorda che, dopo le ore 20:30, i posti rimasti vuoti saranno ridistribuiti con ingresso libero fino ad esaurimento.