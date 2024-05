VERS-ITACA, un viaggio tra psiche, arte e danza per scoprire chi siamo: due gli appuntamenti, a Catanzaro e Crotone

Venerdì 24 maggio a Catanzaro alle ore 17.00 presso la Biblioteca provinciale e sabato 25 maggio alle ore 18 presso il Castello di Santa Severina (KR) si inaugura il nuovo format guidato dalla Compagnia Teatrale BA17, il TALK BOOK che sperimenta nuove interazioni tra letteratura e pubblico sulla scorta della promozione dell’ultima opera di Raffaele Donato, Angelica Artemisia Pedatella e Lorenzo Cardamone: VERS-ITACA per Giacovelli editore (2024). Condotto da Maria Teresa Notarianni, con la preziosa collaborazione organizzativa di Bestjournalismaagency, gli appuntamenti prevedono due ospiti d’eccezione: Claudio Cavaliere, giornalista, sociologo e scrittore, che sarà protagonista delle sue interpretazioni tra mito e attualità il 24 maggio a Catanzaro, e Cesare Perri, psichiatra, psicoterapeuta e scrittore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio psico-emotivo il 25 maggio a Santa Severina. «Stiamo componendo con molta cura questi format – spiega Angelica Artemisia Pedatella – perché crediamo fortemente che rilanciare la lettura significhi passare attraverso la sperimentazione di nuovi modi di fruizione e le arti dello spettacolo nella loro complessità ci hanno insegnato come generare una relazione sana e di reciprocità con il pubblico». Entrambi gli appuntamenti prevedono l’immersione nella dimensione della voce e della danza. Particolarmente significativa la presenza dunque degli artisti che parteciperanno: Kristal Berlingieri, ballerina e attrice, Sabrina Pugliese, attrice, Elisa Falcone, giovanissima attrice al suo debutto, il maestro Francesco Nicastro, ballerino ed esperto culturale della tarantella calabrese, Pasquale Bonaddio, musicista di tradizione popolare. «Non avevo dubbi che entrare in contatto con questa realtà di artisti sarebbe stata una esperienza unica e nuova. Condurre questo format significa entrare in una esperienza decisamente “televisiva” e credo che sia la strada di cui il pubblico ha bisogno per tornare a contatto profondo con la lettura». Modello di riferimento: le comédie-ballet di Molière. Insomma, per essere attuali ancora una volta il team BA17 torna al passato. «Stiamo facendo quello che facciamo in genere – chiosa Lorenzo Cardamone – ossia: spettacolo. Noi vogliamo divertire la gente e farla riflettere. Quando abbiamo pensato di collaborare a quest’opera era chiaro che ancora una volta ci saremmo messi in gioco come persone, come facciamo quando andiamo in scena, per raccontare un pezzo di noi e far partecipare emotivamente il pubblico». La presenza della danza sarà il dato più rilevante soprattutto nell’appuntamento del 25 maggio a Santa Severina, dove la travolgente tarantella diventerà una occasione per far sentire ancora la terra tremare sotto ai piedi: questo sembra essere il senso autentico e forte di questo “ritorno alle radici” che VERS-ITACA trasporta in questo viaggio appena iniziato. «Ero certo che con Angelica e Lorenzo sarebbe iniziato un viaggio straordinario – commenta infine Raffaele Donato – e che avrebbe rinnovato tutti noi. La Calabria è decisamente la mia Itaca e siamo certi che il nostro libro coinvolgerà le persone e continuerà a tessere la trama di nuove relazioni, di un intenso incontro con la Calabria ma non solo. Abbiamo già in calendario appuntamenti nazionali per portare il nostro messaggio ovunque e promuovere la Calabria ovunque». POP UP libri viventi a Santa Severina è un progetto finanziato con risorse PAC 2014/2022 Asse VI Azione 6.8.3. Un plauso particolare alla Biblioteca provinciale di Catanzaro che diventa il podio di partenza di questo viaggio sperimentale tra mito, attualità, psiche e danza. Tutte le informazioni sui profili social della Compagnia Teatrale BA17 e dell’editore Giacovelli.