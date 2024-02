Camera di Commercio Cz-Kr-Vv, fedeltà al lavoro e al progresso economico: sabato 24 febbraio la cerimonia di premiazione

Giunto alla sua ventesima edizione, nel solco di una lunga tradizione avviata fin dal 1952 dalla Camera di Commercio di Catanzaro, il Premio Fedeltà al lavoro e al progresso economico sarà celebrato il 24 febbraio alle ore 16 nella preziosa cornice del teatro Politeama di Catanzaro.

Una edizione speciale, la prima dall’accorpamento delle tre Camere di Commercio che ha unificato istituzionalmente nel nuovo ente camerale la rappresentanza delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e che vedrà la partecipazione prestigiosa del Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane, Andrea Prete.

La serata punterà i riflettori sulla dedizione, la lungimiranza e la determinazione delle imprese che operano nella Calabria centrale e sul loro impegno, profuso per il progresso economico. Oltre cento i premiati nelle diverse sezioni del regolamento, tra imprese e lavoratori dipendenti di impresa; storie significative delle migliori risorse produttive dei territori, eccellenza del sapere e del saper fare.

Nella sezione longeve e di successo saranno premiate le imprese Statti 1784 Cantine Ippolito 1845, Callipo Group 1913, Caffo Group 1915, Gruppo Raffaele 1935 – per la loro fedeltà al lavoro, per la lealtà verso il proprio territorio e per i risultati ottenuti posizionandosi tra le più rappresentative nel panorama del sistema imprenditoriale regionale e nazionale.

Il premio speciale alla memoria “Franco Scavo” sarà assegnato a Nicodemo Librandi, tra i pionieri del rinascimento enologico della Calabria.

Premio alla carriera al professor Francesco Stillo, per l’alto valore specialistico nella sua professione medica, chirurgo di fama nazionale ed eccellenza della comunità catanzarese.

La diretta della manifestazione sarà curata da Catanzaroinforma, che riceverà, tra i premi, un riconoscimento nel ventennale dalla sua istituzione.

«L’impegno delle nostre imprese crea valore ed è motore di progresso economico, civile e sociale di una terra laboriosa e generosa» è il commento del presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo. «Un impegno che l’ente camerale fieramente vuol riconoscere, con l’auspicio che una simile dedizione possa rappresentare un esempio per le nostre giovani generazioni».