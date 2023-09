Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “Risorse ci sono. Ministri Salvini e Giorgetti sono stati chiari”

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sono stati chiari: nella legge di bilancio ci saranno le risorse per il Ponte sullo Stretto. Saranno distribuite nelle diverse annualità, in relazione al cronoprogramma elaborato dalla Società e dal MIT. L’approvazione del progetto esecutivo è prevista entro il 31 luglio 2024, come stabilito dal ‘decreto Ponte’. Le chiacchiere stanno a zero, la Lega passa sempre dalle parole ai fatti”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.