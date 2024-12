A Lamezia il quadrangolare in memoria di Simone Nicotera

Grande partecipazione al quadrangolare di calcio, svoltosi a Lamezia Terme all’insegna dell’amicizia e dello sport, per ricordare Simone Nicotera, giovane lametino e grande sportivo scomparso prematuramente la scorsa estate. Un giorno di festa, come sarebbe stato per celebrare il suo 23esimo compleanno, con tutti coloro che hanno conosciuto e incontrato Simone nel corso della sua breve ma intensa vita. La passione per il calcio e il ricordo di Simone Nicotera si sono uniti in un emozionante torneo a lui dedicato, che si è tenuto venerdì 6 dicembre nei campi sportivi Sangí, in via del Progresso, nel giorno in cui Simone avrebbe compiuto 23 anni.

Le quattro squadre partecipanti sono state rappresentate dai colori che Simone amava e per cui tifava con entusiasmo: Vigor Lamezia e Milan. A ciascuna formazione è stato assegnato un colore diverso tra il verde, il bianco, il rosso e il nero. Dopo le partite, tutti i partecipanti e i tifosi si sono ritrovati anche in un momento conviviale che ha unito tutti coloro che hanno condiviso la passione e l’amore per lo sport assieme a Simone. Durante la cerimonia sono state condivise storie, sorrisi e ricordi, celebrando la vita e la passione di Simone per il calcio. E’ stato un momento speciale, aperto a tutti, per onorare un giovane appassionato, attraverso lo sport che lui tanto amava e che continuerà a unirci nel suo nome.

Presenti, oltre ad amici e compagni, anche i familiari di Simone Nicotera, per una giornata all’insegna della sport. A sfidarsi sul rettangolo di gioco quattro squadre: L’Arvalia Nuoto, Quelli della partita del Sabato, Gli Amici e I Veterani, capitanati dallo zio del ragazzo scomparso, Maurizio Gaglianese, nonché organizzatore del primo memorial Simone Nicotera.

“È stato sicuramente un momento toccante e profondamente emozionante, una fantastica serata all’insegna del ricordo, dello sport e del fair play, il calcio come mezzo di inclusione, aggregazione e nel ricordo di Simone Nicotera – ha affermato Salvatore Gigliotti in rappresentanza della squadra “Quelli della partita del Sabato” dove giocava anche Simone – un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione sportiva, oltre agli organizzatori, nella persona di Maurizio Gaglianesi, zio di Simone, e alle altre formazioni presenti. Ci siamo commossi e stretti al dolore della famiglia nel ricordo del caro Simone”.