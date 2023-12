La Royal Lamezia torna al Palasparti per affrontare le fiorentine del Pelletterie C5: appuntamento questa domenica

Le rosanero attualmente occupano l’ultima posizione in classifica e sono dirette concorrenti per la salvezza, una partita quindi assolutamente da vincere per la Royal se vuole confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare e soprattutto per portare a casa punti necessari per raggiungere l’obbiettivo finale. Se dovesse vincere potrebbe inoltre avere una classifica più congeniale per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Con le due vittorie consecutive è tornato anche l’entusiasmo in casa Royal, si prevede quindi un gran numero di spettatori pronti a sostenere le biancoverdi.

Abbiamo sentito il mister Enzo Iamunno, che dichiara: “Innanzitutto prima di parlare di domenica è importante dire che veniamo da 2 risultati consecutivi utili e fondamentali per il nostro percorso, risultati che ci hanno permesso di lavorare con entusiasmo e con meno negatività! Detto questo è anche giusto sottolineare da parte mia che “non eravamo un gruppo di brocchi durante i risultati negativi nè oggi siamo un gruppo di fenomeni”, siamo un gruppo squadra che finché lavora con determinazione, umiltà e unione di intenti può arrivare all’obiettivo fissato.

Ero convinto che la squadra andasse aspettata ed ho sempre creduto nel valore del gruppo e che ne sarebbe uscito fuori, gruppo che oggi ha più certezza e più fiducia, ma attenzione sempre a non abbassare la guardia!

La partita di domenica è complicata e insidiosa, è una partita trappola e noi faremo di tutto per non cadere nella sufficienza e nella poca attenzione.

La nostra avversaria è una buona squadra che spesso ha raccolto meno di quanto meritava, anche domenica fino a pochi minuti dalla fine era sotto di solo 1 gol.

La classifica attuale è delicatissima, sicuramente sia noi che Pelletterie daremo vita ad una partita vibrante e aperta, dal canto nostro sarà come una finale e daremo tutto per conquistare la vittoria.