Kids For Change: un’esperienza straordinaria di inclusione sociale

“Kids4Change – Sport senza frontiere” è stata un’esperienza straordinaria ed entusiasmante grazie all’unione e alla collaborazione tra realtà associative diverse e con carismi differenti.

Il Nuovo Basket Soccorso, realtà sportiva radicata nel sociale nata nel 2006, in stretta collaborazione con La Bottega dei Saperi, Associazione Basket Sorriso, Associazione Arcobaleno Reggio Calabria ha ideato e promosso il Progetto basato su sei parole chiave: inclusione, integrazione, educazione, formazione, cittadinanza, sport.

E proprio lo sport e l’attività motoria sono stati la chiave per intercettare i bisogni e le difficoltà di tante famiglie e giovani del territorio reggino. Povertà educative ed economiche che spesso rimangono misconosciute alle Istituzioni e che grazie a Kids4Change sono venute alla luce e sono state affrontate. Le fragilità territoriali, purtroppo ormai molto diffuse, come l’elevato tasso di dispersione scolastica ed analfabetismo, la presenza della microcriminalità, povertà vecchie e nuove, sono state da stimolo al progetto, che ha cercato nel concreto di fare emergere le tante ricchezze cittadine, come il suo carattere popolare e la crescente multiculturalità.

Appuntamenti settimanali di sport, attività educative e socio-pedagogiche, di confronto e di dibattito, assistenza allo studio e doposcuola pomeridiano in un clima di gioia, di positività e di condivisione sono stati gli elementi portanti e caratterizzanti di questo eccezionale percorso.

Il Progetto “Kids4Change – Sport senza frontiere” è stato sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’Asse 3 del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Non sarà chiaramente una singola esperienza della durata di quattordici mesi a consentire un cambio di prospettiva ed una vera inclusione sociale, ma può essere sicuramente il punto di partenza di un percorso, nonché la conferma di quanto sia importante il ruolo del Terzo Settore e delle associazioni tutte nello sviluppo di una società più giusta e solidale.