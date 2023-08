Fabio Remo, la Sportspecialist Volley Reggio Calabria fa il pieno di qualità

Fabio Remo ha le idee chiare: le esprime pacatamente, ma con la convinzione di chi sa quanto siano decisive passione e determinazione nella realizzazione di un gruppo armonico. Libero e schiacciatore, ma capace, all’occorrenza, di soddisfare le esigenze della squadra, arriva alla SportSpecialistVolley Reggio Calabria dalla Diper Jolly Cinquefrondi, dove ha disputato le ultime stagioni che, iniziate in Serie C, complice la conquista della promozione nella categoria superiore, sono proseguite in Serie B. Ventottenne, anche lui reggino come buona parte del roster che affronterà la stagione 2023/2024 sotto le insegne del club capeggiato da Antonio Polimeni, si è formato nella Luck Volley. Giovanissimo, si è destreggiato tra Serie B2 e Serie C, togliendosi la soddisfazione, con l’Under 19, di raggiungere le Finali Nazionali. Esperienze da cui ha tratto giovamento sin da subito, sbarcando a Villafranca, in Serie B2, piazza dalla quale è balzato a Cosenza (Serie D), ultima tappa prima della lunga e brillante permanenza a Cinquefrondi, luogo di consacrazione e maturità. La vittoria del campionato, bagnata dal successo in Coppa Calabria, ha condotto Fabio Remo dalla Serie C al piano di sopra e adesso, non nascondendo la contentezza di rappresentare una tessera importante del puzzle che sta prendendo forma, grazie alle oculate scelte societarie, si appresta a vivere un campionato in merito al quale il suo giudizio è preciso: “Vogliamo partire, prima di tutto, mantenendo fede all’idea di consolidarci come gruppo. Sarà questo a darci lo slancio anche perché siamo già, pronti via, agevolati dall’essere una compagine di ragazzi che già si conoscono e si stimano da tanti anni “. A questo proposito, Fabio Remo confessa: “Sono felice di giocare nuovamente insieme a Domenico Laganà, dopo un anno trascorso insieme all’epoca delle giovanili; o, per esempio, di ritrovare Mattia Sorrenti, apprezzato da vicino già nel 2010 in occasione del Trofeo delle Regioni”. E non poteva mancare il riferimento, pregno di affetto, nei confronti del fratello, Stefano Remo: “Finalmente, dopo 12 anni, avremo la straordinaria opportunità di giocare fianco a fianco, lavorare per giungere alla stessa meta, inseguendo lo stesso sogno”. Si rende conto alla perfezione dell’importanza rivestita dal torneo che prenderà il via il prossimo ottobre: “Riavvicinare la città di Reggio Calabria al volley è qualcosa che ci serve sul piatto d’argento una carica enorme. Il proposito che scalda il cuore ha una destinazione pluriennale e la regginità come marchio di fabbrica costituisce la garanzia che lo scopo sarà rincorso con ostinazione, anche se sappiamo molto bene quanta considerazione meritino tante squadre munite di qualità”. Fabio Remo è un atleta che fa affidamento sulle ottime qualità tecniche di cui dispone, lasciando ad altri il compito di conferire potenza e furia prestante al team. Tutti ingredienti che, tira le somme il tuttofare della Sportspecialist Volley Reggio Calabria: “Torneranno utili nel corso di una competizione che ci vedrà lottare su ogni pallone in ogni partita”.

