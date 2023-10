La Fenice Amaranto: “Manifestazione per il Sant’Agata presentata il 10 ottobre”

Con una nota giunta alla nostra redazione alle 23:51 dell’11 ottobre, La Fenice Amaranto ha fatto eco al sindaco f.f. metropolitano Carmelo Versace circa la manifestazione d’interesse per il Sant’Agata. Ribadiamo la necessità, in questo caso, di rendere pubblica tale domanda in modo che tutti possano verificarne la correttezza dei termini previsti dall’evidenza pubblica. Di seguito la nota:

LFA Reggio Calabria comunica di aver regolarmente presentato agli uffici preposti in data 10 ottobre, la manifestazione di interesse per l’intero Centro Sportivo Sant’Agata e di aver inoltre, con separata istanza, richiesto una proroga dell’utilizzo del centro stesso.