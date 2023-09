Fenice Amaranto: prenotati un over e un under per l’attacco

Mentre procede spedita la domanda d’iscrizione in Serie D, la Fenice Amaranto sta per sciogliere le riserve sull’allenatore e va ad attrezzare la squadra. Per l’attacco sono pronti due volti già noti all’ ambiente.

Manuel Sarao segnò l’ ultimo gol per la Reggina nel 2020, anno della promozione in B, prima che sospendessero il campionato per pandemia. Reduce dalla promozione in C con la maglia del Catania, dovrà liberarsi dal contratto con gli etnei per poi tornare sulla sponda calabrese dello Stretto.

Nessun ostacolo invece per Alessandro Provazza, reggino ed innamorato della Reggina. Il classe ’03 è svincolato ed ha già accettato di mettersi a disposizione da martedì. Costituirà un innesto importante per la batteria degli under.