Regionali: ecco la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali

La Prefettura di Catanzaro ha ufficializzato la distribuzione dei seggi per i prossimi scrutini del Consiglio Regionale della Calabria, che si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Le elezioni vedranno una suddivisione dei seggi tra tre circoscrizioni, corrispondenti ai distretti elettorali della regione.

Per la circoscrizione Nord, che include la provincia di Cosenza, sono stati assegnati 9 seggi. La circoscrizione Centro, che comprende i territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, avrà 8 seggi a disposizione, mentre per la circoscrizione Sud, che riguarda l’area metropolitana di Reggio Calabria, sono previsti 7 seggi.

In totale, 24 seggi saranno determinati direttamente dal voto popolare, mentre i restanti 6 posti nell’aula del Consiglio Regionale, che conta 30 membri, verranno assegnati tramite il premio di maggioranza al candidato presidente che risulterà vincente. Questo candidato diventerà automaticamente anche consigliere regionale.

Il sistema elettorale per le elezioni regionali in Calabria non prevede il ballottaggio: il candidato presidente che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto. È previsto inoltre il voto congiunto, che consente agli elettori di scegliere sia il candidato al Consiglio Regionale sia il candidato presidente della coalizione di riferimento.