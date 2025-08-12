Messaggio di odio contro Wanda Ferro, la solidarietà di Unindustria Calabria: “Rischio che da piazze virtuali si trasferisca in quelle fisiche”

«A titolo personale e di tutta Unindustria Calabria – scrive il presidente degli industriali calabresi, Aldo Ferrara – voglio esprimere il più sentito messaggio di solidarietà alla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, destinataria di ignobili messaggi di odio che trascendono in ogni direzione la legittima critica politica. Serve una presa di coscienza collettiva sulla questione e la consapevolezza che la politica non può e non deve trasformarsi in tifoseria o, peggio ancora, in guerriglia. Il rischio che dalle piazze virtuali si trasferisca tale odio in quelle fisiche non può essere corso: l’auspicio è che le piattaforme implementino sistemi di tutela e controllo».