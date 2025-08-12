“Le idee non possono realizzare nulla. Per realizzare le idee, c'è bisogno degli uomini, che mettono in gioco una forza pratica” - Karl Marx
Calabria

Unarma Calabria: “Nei confronti di Wanda Ferro atto di inciviltà e segnale pericoloso di imbarbarimento”

Il segretario regionale della Calabria del sindacato carabinieri Unarma Fabio Riccio, esprime la “più ferma e sincera solidarietà al sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, per le gravi e inaccettabili offese ricevute sui social network”.

“L’augurio di una malattia – aggiunge – come strumento di insulto non è soltanto un atto di inciviltà, ma un segnale pericoloso di imbarbarimento del confronto pubblico. La violenza verbale è il primo passo verso la delegittimazione delle istituzioni e di chi le rappresenta. In un momento storico in cui servono unità, rispetto e responsabilità, il nostro sindacato si schiera senza esitazione al fianco del sottosegretario Ferro, convinti che ogni attacco di questo genere non colpisca solo la persona, ma l’intera comunità istituzionale che lei rappresenta. Ribadiamo il nostro sostegno all’azione intrapresa dal sottosegretario nelle sedi opportune e auspichiamo che simili episodi vengano perseguiti con il massimo rigore, affinché sia chiaro che il dissenso si esprime con argomenti, non con odio e violenza”.

