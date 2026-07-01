Lago di Vico, continuano le ricerche del marito della ministra Roccella: impegnati anche i sommozzatori calabresi

Proseguono senza sosta nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella, di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di sabato dopo un tuffo da un’imbarcazione.

Le attività di soccorso vedono impegnati numerosi specialisti dei Vigili del fuoco, supportati da tecnologie avanzate per scandagliare sia la superficie sia i fondali del lago.

Per le ricerche vengono utilizzati il mezzo subacqueo Rov, il sonar Didson e droni impiegati per le ricognizioni aeree e per il supporto alle operazioni in acqua.

Sul posto stanno operando squadre di sommozzatori provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Calabria, Sardegna e Lombardia, impegnate nel tentativo di individuare il disperso.

Le ricerche proseguono senza interruzione e sono coordinate dai Vigili del fuoco, che stanno impiegando uomini e mezzi specializzati per ispezionare l’intera area interessata.