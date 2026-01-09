Ex Reggina: Rolando Bianchi ospite di Tris TV, parlerà anche del nuovo acquisto Guida

Appuntamento da non perdere su Tris Tv, canale 85 del digitale terrestre. L’ospite d’eccezione di Diretta Anteprima Calcio sarà Rolando Bianchi, recordman di gol segnati in un solo campionato di Serie A con la Reggina. Era la stagione 2006-07, ed il bomber andò a segno ben 18 volte.
All’interno del programma condotto da Paolo Ficara, a partire dalle ore 16, Bianchi parlerà tantissimo anche di Reggina. Sia in riferimento ai suoi trascorsi da calciatore, sia andando sull’attualità con un parere sull’acquisto di Angelo Guida dalla Cavese. La diretta si potrà seguire anche in streaming su teletris.it.