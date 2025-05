Reggina, superato il primo scoglio: 2-0 alla Vibonese, il 18 maggio la finale con la Scafatese

Con un gol per tempo, la Reggina ha regolato la Vibonese nella semifinale playoff in gara secca del girone I in Serie D. Un rigore di Barillà in avvio, ha subito indirizzato il match sui binari giusti per i colori amaranto. Nel finale, il subentrato De Felice ha fissato il risultato sul 2-0 finale. Ai padroni di casa, sarebbe bastato un pareggio per superare il turno.

Domenica 18 maggio alle ore 16:00, la Reggina ospiterà con la medesima formula la Scafatese per la finale playoff. Basterà un pareggio, per andare in prima fila nella graduatoria ripescaggi. A metà giugno si saprà quante e quali compagini si vedranno bocciare l’iscrizione in Serie C.

p.f.