Carburanti, Loizzo (Lega): “Bene taglio accise, non si perdano soldi cittadini”

“Benissimo il taglio delle accise varato ieri in consiglio dei ministri, come auspicato negli ultimi giorni da Matteo Salvini. Benissimo i controlli che sono già scattati in queste ore sulla rete di distribuzione, perché chi specula e non si adegua alle misure deve essere sanzionato. Nemmeno un centesimo dei nostri cittadini deve essere sprecato. Di fronte ad un quadro internazionale delicato e complesso, questo Governo ha dato una risposta alle nostre famiglie, ai cittadini e alle imprese italiane. Abbiamo fatto quello che doveva essere fatto”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.