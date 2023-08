Vibo Valentia, tutto pronto per la X edizione dell’annuale concerto di musica classica nei giardini di Palazzo Murmura

Tutto pronto per la X edizione dell’annuale concerto di musica classica nei giardini di Palazzo Murmura organizzato dalla Fondazione Antonino e Maria Murmura e dalla Casa Museo Antonino e Maria Murmura in collaborazione con il Centro Sistema Bibliotecario e l’ADSI (Associazione dimore storiche italiane) Calabria di cui Palazzo Murmura è una socio attivo ormai da anni.

Quest’anno ad esibirsi sarà un pianista polacco di fama internazionale Marek Szlezer, nato a Cracovia e formatosi presso i principali istituti musicali della città natale oltre che con valenti maestri anche all’estero; Szlezer è stato vincitore di numerosi importanti premi in tutto il mondo e si è esibito nelle più importanti sale da concerto (come la Carnegie Hall, Concertgebouw, Alfred Newman Hall, Wigmore Hall, Salle Cortot, St.Martin-in-the-fields, Palais des Beaux-Arts, Chapelle Cziffra, Palacio de Bellas Artes in Messico, NCPA di Bombay, nonché il Seul Arts CenteI). Siamo molto onorati che il Maestro abbia accettato il nostro invito e possa deliziare gli ospiti dei Giardini Murmura con le note di Chopin.

L’evento sarà anche l’occasione per raccogliere offerte al fine di finanziare il Premio Murmura che questo inverno ha visto per l’edizione 2022 due premiati (Eleonora Maroni e Giulia Napolitano) e due mensioni d’onore (Christian d’Orazi e Andrea Conzutti). Il tema scelto per la prossima edizione su cui le università italiane già stanno lavorando è “La guerra e la pace nel mondo contemporaneo”, tema di grande attualità e molto caro alla Fondazione Murmura che da mesi sta portando avanti l’idea di una scuola di pace e per la pace da far nascere proprio nella nostra regione. Vogliamo ricordare qui la prestigiosa giuria del premio: 3 indicati dall’Accademia dei Lincei nelle persone dei Professori Pietro Rescigno (Presidente della commissione), Franco Gallo e Pier Luigi Ciocca e 2 indicati dalla famiglia nelle persone dei Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e professore di Diritto Ecclesiastico presso Università di Tor Vergata di Roma e Damiano Nocilla, Consigliere di Stato ed ex Segretario Generale del Senato della Repubblica.

Importanti novità sono previste per questa edizione del concerto, non vogliamo svelare nulla per non rovinare la sopresa ai tutti coloro che vorranno essere presenti e dare il loro contributo all’ormai storico evento.

Perchè la musica ci sommerga tutti in un grande abbraccio ed arrivi a ristorare coloro che soffrono nei focolai di guerra, nelle carestie, nelle inondazioni e nei respingimenti, ma, soprattutto, intenerisca i cuori degli autori del male e li converta alla pace e alla fratellanza.