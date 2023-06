Al Castello Aragonese di Reggio Calabria il vulcanico Maurizio Battista

Torna in riva allo Stretto, il comico Maurizio Battista pronto a strappare tante risate ai reggini e non solo. Il suo live show “Ai miei tempi non era così” programmato per il 27 Luglio al Castello Aragonese, evento organizzato dall’associazione culturale Officina dell’arte di Peppe Piromalli in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, vedrà il noto attore romano dare una risposta alle tante domande sul passato e presente. Il vulcanico Battista, in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, è pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità.

“Dopo il successo della scorsa stagione teatrale al Cilea, abbiamo pensato di portare in città un grande spettacolo di un campione di incassi che, ogni sera, riempie con la genialità dei suoi racconti di vita, platee e gallerie – afferma il direttore artistico Piromalli -. Brillante, ironico e imprevedibile come non mai, Maurizio anche questa volta, porta in scena uno spettacolo nello stile dei grandi show televisivi, in cui passeggia sulla linea del tempo fra aneddoti e ricordi”.

Il numero Uno dell’Oda sottolinea con orgoglio che “Battista si esibirà proprio a Luglio nello stadio più grande della storia, il Circo Massimo generalmente concesso solo alle grandi star della musica come Bruce Springsteen o i Guns n’ roses e dopo la tappa romana, sarà protagonista dell’estate reggina”.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita su www.ciaotickets.com o presso la sede dell’Officina dell’Arte Friends in via Fata Morgana n. 36 a Reggio Calabria. È possibile anche contattare il numero di telefono 3497059379.