Reggio: verso la decima edizione della rassegna teatrale “San Paolo alla Rotonda”

Siamo così giunti alla decima edizione della Rassegna Teatrale San Paolo alla Rotonda inserita come sempre all’interno dei festeggiamenti in onore di San Paolo. Ci sembra davvero un sogno girarci per un attimo indietro e vedere che siamo riusciti a portare avanti per i ben nove anni precedenti un evento nato per caso, una realtà nata semplicemente, quasi per scherzo e ritrovarci ancora qui con l’entusiasmo e la buona volontà della nostra prima edizione. Tutto ciò non può non essere per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Dieci anni certamente sono un bel tratto di strada che ci invoglia ad andare avanti con sempre crescente impegno e determinazione. Certo non possiamo riconoscere che la Rassegna non sarebbe stata possibile senza la collaborazione delle numerose compagnie teatrali locali che in queste dieci edizioni, con la loro amicizia e simpatia, ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato, offrendo gratuitamente le loro esilaranti rappresentazioni.

In questi lunghi anni, una cosa abbiamo potuto con certezza appurare e confermare: la grande simpatia e il gradevole desiderio che il pubblico ha per il mondo del teatro. La partecipazione numerosissima ogni sera per quasi un’intera settimana ci hanno sempre spiazzato e lusingato.

Il merito di tutto ciò, oltre al parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo don Simone Vittorio Gatto, va ai due grandi organizzatori: Giuseppe D’Agostino, che per di più è il registra della Compagnia Teatrale “padrona di casa” e Francesco Paviglianiti, che si sono adoperati fin dal primo momento a curare tutti i particolari per assicurare la buona riuscita della manifestazione.

A tutti gli amanti del Teatro l’invito di un altro grande sostegno, quello di partecipare ogni sera alle varie commedie con l’entusiasmo e l’interesse di sempre, supportando le compagnie teatrali che con coraggio e passione ci mettono la faccia e il cuore nel glorioso gesto d’Amore verso questo ambito della cultura. Registi e attori, non ultimi quelli della Nostra Compagnia Teatrale “San Paolo alla Rotonda”, che come diceva Toto’ al termine della sua intramontabile opera “Miseria e nobiltà”, che abbiamo la fortuna e l’ardire quest’anno di mandare in scena: “…però non mi lamento, mi basta di sapere che il pubblico è contento.”

La Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda

Appuntamento allora da domenica 25 giugno alle ore 21.30. Non mancate!!!

Questo il programma delle serate:

Domenica 25 giugno Compagnia “Blu Sky Cabaret”

“Due pazzi in vacanza” Commedia in due atti scritta da Calogero Maurici

Regia: Antinio Scorziello

Lunedì 26 giugno Compagnia “La quinta essenza”

“Il medico dei pazzi” Commedia in due atti di E. Scarpetta riadattamento di : Lo Casto

Regia: Giuseppe Lombardo

Martedì 27 giugno Compagnia “Angela Barbaro”

“Parrinu…pi vocazioni” Commedia in due atti scritta da Calogero Maurici Regia Licia Ruffo

Mercoledì 28 giugno Compagnia Teatrale “San Paolo alla Rotonda”

“Miseria e Nobiltà” Commedia in tre atti di E. Scarpetta

Regia Giuseppe D’Agostino