Si alza il sipario della rassegna “Crotone… Voglia di teatro”

Leggerezza e profondità, emozioni e divertimento si alternano nella nuova stagione della Rassegna “Crotone… Voglia di teatro”, curata da Gianluigi Fabiano della GF Entertainment. Sei appuntamenti da vivere nei due teatri della città pitagorica, con una programmazione che intreccia classici, autori contemporanei, recital e commedie.

Giorgio Marchesi, Lodo Guenzi, Primo Reggiani, Jane Alexander, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi, Biagio Izzo, sono alcuni dei protagonisti che saliranno sul palco del Teatro Apollo e del Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone.

La rassegna è realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Crotone ed è co-finanziata con risorse Poc Calabria 2014-2020 – Azione 6.7.1. – erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione teatrale 2025” promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità.

La stagione 2026 si aprirà domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00: al Teatro Apollo andrà in scena “Plaza Suite”, regia di Ennio Coltorti. In questa brillante commedia di Neil Simon, a “parlare” è una suite dell’Hotel Plaza di New York: Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano tre coppie molto diverse tra loro. Attraverso situazioni apparentemente quotidiane, Simon combina il puro divertimento con la verità della vita, invitando il pubblico a ridere delle disavventure dei protagonisti con leggerezza e intelligenza.

Il 28 gennaio 2026, ore 20.30, al Teatro Apollo, arriva un classico di Luigi Pirandello, “Uno, Nessuno, Centomila”, per la regia di Nicasio Anzelmo. Ironico, grottesco, spiazzante: cinque straordinari attori – Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordigon, Enrico Ottaviano – e l’umorismo tipico in Pirandello, ci racconteranno questa storia ancora oggi di grandissima attualità.

Il 12 febbraio 2026 in scena al Teatro V. Scaramuzza di Crotone, “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame, regia di Giorgio Gallione. Una riscrittura viva e ironica di un classico del teatro politico italiano. Il Matto sarà Lodo Guenzi, attore e cantante dai poliedrici talenti che guiderà una sarabanda comica, grottesca e satirica un po’ commedia degli equivoci, un po’ slapstick comedy, un po’ grottesco teatro di denuncia.

Doppio appuntamento con l’inconfondibile comicità di Biagio Izzo il 6 e 7 marzo 2026 al Teatro Scaramuzza. Accanto a lui, un cast straordinario: Carla Ferrari, Roberto Giordano, Ciro Paciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Si ride con la commedia “L’arte della truffa” di Toni e Augusto Fornari, ricca di colpi di scena e momenti paradossali, senza rinunciare a uno sguardo attento sull’illegalità e sul malaffare contemporaneo.

Il 25 marzo, al Teatro Apollo, l’attore Alessandro Preziosi porta in scena “Totò oltre la maschera”, un recital omaggio ad Antonio De Curtis. Adattamento di Tommaso Mattei, con la presenza di Daniele Bonaviri alla chitarra. Attraverso lettere, interviste, frammenti, musica e poesia ripercorre la carriera dell’attore napoletano partendo dal suo rapporto con il teatro, che meglio di ogni altro può servire come chiave per mettere a nudo l’uomo oltre la maschera dell’interprete.

“Crotone… Voglia di Teatro” chiuderà il 12 aprile al Teatro V. Scaramuzza con lo spettacolo “L’Amante”, tratto dall’opera di Harold Pinter, regia di Veronica Cruciani. Protagonisti la coppia Giorgio Marchesi e Simonetta Solder. Sarah e Richard sono una coppia borghese che mantiene vivo il proprio matrimonio attraverso un rituale ambiguo: ogni pomeriggio, lei riceve la visita del suo amante, con la tacita approvazione del marito. Ma chi è davvero l’amante? E fino a che punto il gioco può restare sotto controllo? Il teatro si costruisce davanti agli occhi del pubblico, mentre la relazione tra Sarah e Richard si sgretola sotto il peso di desideri taciuti e ruoli imposti.

Da domenica 21 dicembre, fino al 24 dicembre, si effettuerà il diritto di prelazione per i vecchi abbonati; il 27 dicembre il cambio posto/turno. Dal 28 al 31 dicembre avrà inizio la campagna abbonamenti della Rassegna “Crotone… Voglia di Teatro” 2026, presso Civico 56 (via Cutro, 56) a Crotone. Subito dopo, dal 2 gennaio 2026 saranno messi in vendita i biglietti per le singole rappresentazioni.