AlterAzioni, a San Giovanni in Fiore venerdì arriva Martin Craig

La settima edizione di AlterAzioni prosegue venerdì 7 agosto a San Giovanni in Fiore sulle note funky di Martin Craig.

Accompagnato dai Black City con il featuring di Elisa Brown, il chitarrista Italo-americano offrirà un live dalle sonorità blues e soul con influenze rock.

Lo spettacolo, dedicato ai padri fondatori del funk di New Orleans, crocevia di mille culture e tradizioni diverse, propone un repertorio a tutto groove attraverso il sound che ha influenzato leggende come James Brown e Herbie Hancock.

Martin Craig da oltre vent’anni calca le scene di tutt’Italia e d’Europa sia con le sue band Ossi Duri e The Black City, sia in occasione di numerose collaborazioni con artisti del calibro di Ike Willis (Frank Zappa), Elio (Elio e le storie di tese), Lola Gulley (Atlanta Queen of Blues), Bunna (Africa Unite) e molti altri.

Dopo aver pubblicato tra il 2017 ed il 2021 tre dischi in collaborazione con The Black City, Martin si sta ora dedicando al suo primo progetto da solista, il cui disco d’esordio “Blue Funk Trip” è uscito a giugno del 2022 via Blue Mama Records. Di rientro da un recente tour negli Stati Uniti, Martin Craig è tornato per infuocare i palchi italiani alla guida di The Black City, una tra le più agguerrite formazioni in campo blues, soul e funk, che vede Juan Carlos Calderin alla batteria, Tonino Chiodo al basso.

Il loro spettacolo dal vivo è caratterizzato da un sound 100% Funky basato sul groove e da un’energia coinvolgente che non di sicuro non farà stare fermo il pubblico.

Appuntamento, dunque, al prossimo venerdì 7 agosto alle 22,00 sull’isola pedonale di San Giovanni in Fiore.

Ingresso gratuito.