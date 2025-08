Musica d’autore e cabaret a Morano, due serate targate PNRR

Nel quadro delle strategie di valorizzazione del patrimonio immateriale promosse dall’Amministrazione comunale proseguono le iniziative di rilievo inserite nel cartellone estivo: martedì 5 agosto, in Piazza Almirante, ore 22.00, l’inconfondibile voce di Silvia Salemi allieterà la serata con raffinate atmosfere e armonie pop particolarmente intense, parti integranti del “Coralli Tour”.

L’artista siciliana, interprete della scena musicale italiana dagli anni Novanta, approda alle falde del Pollino con un repertorio che fonde eleganza, introspezione e carisma. Un pacchetto studiato per intrattenere ed emozionare il pubblico.

Mercoledì 6 agosto, in Larghetto Vigna della Signora, alle 21.30, si passa al teatro comico. Marco Capretti, brillante e ironico cabarettista, presenta lo spettacolo, da lui scritto e diretto: “Stanno in mezzo a noi!”. Il performer, da anni impegnato nei palcoscenici e negli show televisivi di grande successo, tra cui l’iconica trasmissione Rai “Made in Sud”, propone i suoi personaggi con la leggerezza tipica dell’umorista che rompe gli schemi e abbatte le distanze prediligendo l’interazione diretta con lo spettatore.

Insomma, un’occasione da non perdere per chi desideri trascorrere un paio d’ore in spensierata allegria.

Entrambi gli eventi, organizzati in sinergia con l’associazione “L’Allegra Ribalta” nel contesto della rassegna “Muranum… Prosa e Note – TeatroMusica Festival”, si configurano come esiti qualificanti dell’Intervento n. 9 del progetto PNRR “Ri_AbitareMorano – Contratto di Rigenerazione Urbana per la Valorizzazione Culturale e Sociale del Centro Storico” redatto dal coordinatore dell’Area Tecnica della municipalità locale, Rosanna Anele, e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.