Calabria Film Commission realizza casting per “L’Oratore” di Marco Pollini: appuntamento a Cosenza il 20 aprile

Ahora! Film, società di produzione e distribuzione cinematografica con sedi a Verona e Roma, per la prima volta realizzerà un film in Calabria nei prossimi mesi, sostenuto da Fondazione Calabria Film Commission, con un team di attori e maestranze Calabresi.

Il primo casting si svolgerà a Cosenza presso la sede di Confartigianato Imprese Cosenza, viale degli Alimena n. 63 il giorno Sabato 20 Aprile a partire dalle ore 10.00.

L’ORATORE, nato come libro edito da Santelli Editore, è una storia coinvolgente di riscatto sociale con importanti temi tra i quali l’arte come mezzo di sostentamento e la diversità come punto di forza e non di debolezza.

Si ricercano in particolare i seguenti profili:

Ragazzo tra i 20 e i 30 anni calabrese con esperienze teatrali e/o cinematografiche

Ragazza tra i 20 e i 30 anni calabrese con esperienze teatrali e/o cinematografiche

Donna tra i 40 e i 60 anni con esperienze teatrali e/o cinematografiche

Ragazzi tra il 18 e i 30 anni

Uomini tra i 40 e 70 anni

Sinossi del libro : Felice è un ragazzo di vent’anni di un quartiere popolare. Compra un pianoforte a coda con i soldi di un usuraio e con l’aiuto dell’amico Luca e di Noemi suona nelle piazze della Calabria per passanti e turisti.La guardia giurata Enzo, dopo un litigio, gli distrugge il pianoforte in mille pezzi.

Inseguito dagli strozzini, si ritrova nel retro di una chiesa dove gli viene data giacca e cravatta e mandato sull’altare davanti ai parenti del morto. Inizia a fare un discorso in commemorazione di un defunto che nemmeno conosce, ma le parole sgorgano spontanee, pulite, commoventi ed emozionanti. Dopo quel discorso diventerà il ragazzo dei funerali, l’oratore.

Si prega di presentarsi al casting con fotocopia documento d’identità e codice fiscale.