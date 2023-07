Cosenza: il 13 luglio esibizione di Daniela Roma e Marco Ruffolo

Da questi concerti organizzati dalla Associazione Culturale Polimnia che dalla fine di giugno all’inizio di luglio si sono ripetuti a breve distanza l’uno dall’altro è arrivato un messaggio chiaro: non c’è solo buona musica, ma soprattutto si respira grande cultura musicale.

E ieri sera il musicologo Cesare Orselli che ha introdotto le opere cantate dal soprano Silia Valente, dal mezzosoprano Licia Toscano, dal baritono Alessandro Castriota Skanderbeg, dal tenore Ivan Giorgelli ha in pratica reso concreto il progetto ben disegnato da Luigia Pastore (presidente dell’associazione Polimnia): “la nostra associazione da sempre ha puntato su questo piccolo ma fondamentale dettaglio. L’opera per essere meglio ascoltata va compresa e bene inserita nel momento storico in cui viene scritta. E devo dire grazie non solo agli artisti, ma al musicologo Cesare Orselli che ha letteralmente incantato il pubblico e i soci dell’associazione con i suoi viaggi musicali spaziando da un brano all’altro con grande maestria e tanta competenza”.

Gli artisti hanno fatto il resto magistralmente accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Bauleo. Nel salotto di Palazzo Grisolia non sono mancati apprezzamenti e applausi accompagnati da un brindisi finale. Adesso si va diritti per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. La data fissata è quella del 13 luglio e nella Sala degli Specchi all’interno del palazzo della Provincia si esibiranno il soprano Annalisa Sprovieri accompagnata al pianoforte da Romeo Lombardi. Spetterà a Rosa Cardillo le letture dei brani tratti dal libro “la musica della memoria” di Marco Ruffolo. E ospiti illustri della serata saranno proprio Marco Ruffolo che introdurrà e commenterà i brani interpretati da Annalisa Sprovieri. Marco Ruffolo che ha avuto una lunga carriera come giornalista economico e politico nel quotidiano de “la Repubblica”, ma è anche un esperto musicologo, nonché pronipote del musicista Alfonso Rendano.

E poi ci sarà Daniela Roma che suonerà al pianoforte tre brani di Alfonso Rendano. Daniela Roma è considerata la massima interprete dei brani di Alfonso Rendano a livello internazionale. Un biglietto da visita di tutto rispetto per un appuntamento dove ha annunciato la sua presenza anche il presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro.