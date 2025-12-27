Lamezia Terme: la forza senza tempo dei classici fio conduttore di “Innamorarsi di Anna Karenina di sabato sera”

Il Teatro Grandinetti ha ospitato l’ultimo evento dell’anno della rassegna “Caudex – Visioni letterarie” diretto da Sabrina Pugliese, portando sul palco una riflessione sulla forza senza tempo dei classici. Protagonista dell’incontro è stata Guendalina Middei che, in un dialogo fluido con Sabrina Pugliese ed Emanuela Stella, ha esplorato i temi del suo libro “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”. L’autrice, conosciuta al pubblico come Professor X, ha saputo raccontare con naturalezza come la letteratura non sia un insieme di monumenti statici, ma uno specchio in cui ritrovare le nostre fragilità, le paure e quell’orientamento esistenziale necessario per affrontare il presente.

Il cuore della serata è stato scandito da tre quadri teatrali che hanno tradotto in azione scenica il pensiero di giganti come Orwell con il suo “1984”, Kafka con “La metamorfosi “e Tolstoj con “Anna Karenina “. Le interpretazioni di Walter Vasta, Eugenio Nicolazzo, Ruggero Chieffallo e Chiara Vescio hanno restituito con intensità lo smarrimento e il desiderio di autenticità dei protagonisti letterari, gli stessi Vescio e Nicolazzo hanno arricchito il percorso con brani musicali contemporanei scelti per la loro affinità emotiva con i testi. A tessere la trama sonora della performance è stato l’intervento dal vivo di Vittorio Viscomi alla chitarra e Fabio Tropea alle percussioni, la cui musica ha saputo amplificare i passaggi più significativi del racconto senza mai sovrastarlo.

Dalla critica alla banalizzazione del linguaggio fino alla ricerca della propria verità interiore, la serata ha offerto spunti di riflessione che hanno trovato pieno ascolto in una platea attenta. L’evento si è poi concluso in un clima di piacevole convivialità con un brindisi di auguri finale, un momento informale che ha permesso al pubblico di incontrare l’autrice e gli artisti per un saluto prima delle festività.