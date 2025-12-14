“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeFronte del palcoFronte del palco Catanzaro"Artisti in Corsia", al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e...
Fronte del palcoFronte del palco Catanzaro

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha animato il Teatro Comunale di Catanzaro in occasione dell’ottava edizione di “Artisti in Corsia”, manifestazione solidale nata per sostenere il progetto “We Will Make Your Dreams Come True”, dedicato alla realizzazione dei sogni dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Grazie a questo progetto solidale, negli anni sono stati realizzati sogni straordinari per bambini, bambine e adolescenti in cura: viaggi, esperienze speciali, desideri che diventano vita. L’iniziativa nasce dal grande cuore e dall’impegno del presidente dell’associazione Acsa&Ste ETS, dottor Giuseppe Raiola, direttore dell’UOC di Pediatria e del Dipartimento Materno-Infantile, e della dottoressa Maria Concetta Galati, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico.

Anche quest’anno “Artisti in Corsia” ha avuto il sostegno del Lions Club Catanzaro Host, presieduto dall’avvocato Vincenzo Gallo. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al progetto “We Will Make Your dreams come true”.

A condurre la serata Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale e dell’evento benefico, affiancato da due presentatori d’eccezione, Sarah Memmola e il piccolo grande Giuseppe Maria Vitale, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso fatto di musica, parole, testimonianze e riconoscenza. Fin dalle prime battute è stato chiaro il senso profondo dell’evento: trasformare arte e spettacolo in un gesto concreto di cura e vicinanza.

Sul palco si sono alternati numerosi artisti – medici, infermieri e pazienti – ognuno con il proprio linguaggio e la propria sensibilità: Alessandro Pugliese, che ha aperto la serata con “Tu si’ na cosa grande”; Abdellah Bouzmith (Abdul) con un brano originale; Giuseppe Iannello con “Chop Suey”; Melissa Lumare con “La voglia, la pazzia”; Stella Miriam Sestito con “Oltre l’orizzonte” da Oceania; Gaetano Madia alla fisarmonica; Miriam Maglio con “Golden”.

Sul palco anche gli Allievi del TeatroLAB – 2 ore fuori dal mondo!, con una performance interamente pensata e realizzata da loro, fino al momento corale conclusivo con il flash mob su “Volare”, che ha visto protagonisti Jessica Spanò, Francesco Saia e Valeria Tallerico.

Tra i momenti più intensi, le due esibizioni di Santino Cardamone, cantautore folk blues calabrese d’origine e bolognese d’adozione, che con grande generosità ha regalato al pubblico non solo la sua musica ma anche la sua sensibilità.

Una presenza autentica e mai autoreferenziale, capace di incarnare lo spirito più profondo di “Artisti in Corsia”: donare tempo, voce ed emozioni senza riserve, mettendo l’arte al servizio degli altri.

Particolarmente trascinante l’esibizione di Gennaro Calabrese, che anche quest’anno ha risposto all’appello del team Raiola con grande sensibilità, che ha letteralmente conquistato il Teatro Comunale trasformandolo in uno spazio di condivisione e risate collettive. Grazie al suo talento naturale per l’imitazione, Calabrese ha coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine, regalando uno dei momenti più applauditi della serata con l’ironica e puntuale imitazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, capace di unire attualità, intelligenza e leggerezza.

Particolarmente significativo il momento speciale dedicato al cuore del progetto: sul palco sono saliti il dottor Giuseppe Raiola e la dottoressa Maria Concetta Galati, che hanno raccontato il valore umano e terapeutico della realizzazione dei sogni espressi dai i bambini ricoverati, sottolineando quanto iniziative come “Artisti in Corsia” incidano concretamente nel percorso di cura delle famiglie.

«Sin dalla nascita della nostra associazione crediamo fermamente che questo faccia parte integrante del progetto di cura, che viene di volta in volta cucito su ogni bambino. Riteniamo che questa sia la strada da seguire e crediamo anche che il nostro appello possa essere raccolto da altre realtà italiane – ha detto sul palco Raiola –. Sappiamo che già esistono esperienze simili alle nostre e questo dimostra che sta nascendo una nuova visione di quello che significa prendersi cura, una visione che passa anche dall’esempio e dalla presenza concreta, dal vivo, accanto ai ragazzi».

La dottoressa Galati ha sottolineato come: «I sogni dei bambini diventano ogni volta più ambiziosi e nel tempo siamo riusciti a realizzarne molti grazie a un lavoro condiviso che ha visto protagonista anche la città, insieme a partner qualificati ed eventi di grande partecipazione. Si tratta di un percorso strutturato di umanizzazione delle cure, fondato sulla collaborazione della comunità e riconosciuto anche a livello nazionale».

Spazio anche alla riconoscenza, con la consegna dei premi a realtà e persone che si sono distinte per impegno, cuore e capacità di generare speranza.

Prima di tutto l’US Catanzaro 1929, che da sempre risponde all’appello del dottor Raiola realizzando i sogni di tifosi grandi e piccoli. “Quando è il cuore di una squadra a fare la differenza” è la motivazione incisa sulla targa consegnata a capitan Pietro Iemmello dal piccolo Francesco, ormai adorabile mascotte portafortuna dei giallorossi.

Sul palco anche Alessandro Astorino, Luca Marino, Vincenzo Merante e Angelo Capuano dell’associazione “Città del Vento”, ideatori de “La Cena Straordinaria”, il cui ricavato dell’edizione 2025 è stato devoluto ad Acsa&Ste ETS per realizzare i sogni dei bambini. Premiati anche Giulia Mizzoni (in collegamento telefonico), “la voce del cuore”; Francesco Repice, che ha inviato un videomessaggio di ringraziamento; Antonio Abruzzino, “quando essere uno chef è una questione di cuore”; e un riconoscimento speciale “per una vita dedicata all’organizzazione di eventi a Catanzaro e dintorni”.

Un premio speciale a sorpresa è stato consegnato anche ad Alfonsina Trapasso, titolare dell’agenzia Present&Future, che da anni con professionalità e impegno organizza eventi e affianca Acsa&Ste ETS in numerose iniziative dedicate al sociale.

La solidarietà è contagiosa e sul palco del Teatro Comunale ha trovato spazio anche il racconto di altri progetti importanti. I compagni di viaggio sono gli avvocati della Camera Penale “Cantafora”, che collaborano da tempo con l’associazione Acsa&Ste ETS.

Gli avvocati Antonella Canino e Danilo Iannello hanno presentato un nuovo progetto che mira a offrire un sostegno concreto ai ragazzi detenuti nel carcere minorile di Catanzaro, molti dei quali non hanno famiglia né punti di riferimento. Un’iniziativa che chiede alla città di farsi parte attiva, per evitare che questi giovani vengano identificati esclusivamente con il reato commesso e per accompagnarli in un percorso di responsabilizzazione e riscatto, fondato sulla presenza, sulle relazioni e su piccoli gesti di normalità.

Il progetto – hanno spiegato Canino e Iannello – valorizza inoltre il lavoro e la formazione come strumenti essenziali di rieducazione, perché la pena deve avere una funzione realmente educativa. Nessun ragazzo deve essere ridotto al proprio errore: offrire una seconda possibilità significa restituire dignità e costruire un futuro diverso, possibile solo con il coinvolgimento attivo della comunità.

In questo senso si inserisce anche la vendita dei panettoni, realizzati dai detenuti della Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro grazie all’impegno di cooperative e associazioni: un’iniziativa concreta che rappresenta una seconda possibilità reale, perché il lavoro restituisce dignità, competenze e prospettive di reinserimento.

La serata ha visto la partecipazione e il sostegno di numerose realtà e ospiti, tra cui CSEN con il vicepresidente nazionale dott. Francesco De Nardo, Basket Academy, Biricchinopoli con la dottoressa Sonia Libico, ASD Junior Basket School con la coach Simona Pronestì.

Un ringraziamento particolare agli sponsor che contribuiscono con la propria generosità alla riuscita dell’evento, a partire dall’agenzia Present&Future di Alfonsina Trapasso e Giacomo Borrino, e con loro: Impresa Brugellis, Ruga Srl, D’Agostino Impianti – Dema, Lyoms, Main Solution, CSN, Hotel Perla del Porto, Rotundo, Expert, Biricchinopoli, Basket Academy, Michele Affidato, Città del Vento, Edilmassaro, Omnia Cardiovascular.

“Artisti in Corsia” si è conclusa così come era iniziata: insieme. Artisti, pubblico, organizzatori e volontari uniti da un unico obiettivo, dimostrando che la solidarietà, quando incontra la bellezza dell’arte, può davvero trasformarsi in speranza concreta.

Articolo Precedente“Occhjiu non vidi, cori non doli”: al Teatro Comunale di Catanzaro l’arte che cura e unisce
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

Legalità e Giustizia: anche a Corigliano Rossano l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri nel “Percorso della Legalità”

Reggio, l’evento della Lega Navale “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”

“Rinascita Scott”, scarcerato il presunto boss Domenico Cracolici. Ora possibile “effetto domino”

Reggio BiC, vittoria convincente contro Treviso: biancoamaranto in corsa per le Final Four

L’arte va in scena presso la Chiesa del Rosario di Rende Centro alle 18 del 14 dicembre con Simulacrum-L’arte sacra delle teste scultoree

Il Sindaco Franz Caruso all’iniziativa “Il primato delle donne”, promossa dal Centro Italiano Femminile

“Ecuba. Il Sogno”: Katia Colica propone una riscrittura contemporanea della tragedia di Euripide. In scena Daniela D’Agostino

Terza edizione “caLIBRIsì” a Rende

A Corigliano Rossano la terza edizione di “Incanto di Natale”

Il Lungomare di Gallico porta il nome del Capitano Natale De Grazia

Il responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza, Emiliano Sacco, caporale ad honorem

“Vertigo: Il Sud è Magia”. Concerto di Capodanno al Rendano di Cosenza

Ospedale HUB di Cosenza, Franz Caruso: “Ci opponiamo allo scippo, i fatti dimostrano il nostro impegno”

Evento benefico organizzato dal Roma Club Reggio Calabria e previsto per il 17 dicembre presso il reparto di U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica del GOM

La Cestistica Lamezia si aggiudica il derby under 15

Ok definitivo dal Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria al bilancio di previsione 2026-2028

A Melissa il Natale è un tempo che mette radici: fino al 6 gennaio un carnet di eventi che racconta identità, comunità e sostenibilità

Pari opportunità, le linee programmatiche della consigliera di parità supplente della Provincia di Vibo

Da Reggio Calabria la prima puntata del podcast di Business Capital Magazine lanciato da Federimpreseuropa

Sap Catanzaro su intervento nell’incendio palazzo di fronte stazione centrale: “Alto senso del dovere e disprezzo del pericolo”

Caulonia, grande successo per la “Christmas Green – Giornata ecologica di sensibilizzazione”

Il Cammino del Pane unisce Calabria e Basilicata: una giornata per raccontare il futuro attraverso il bene più antico dell’umanità

Il 17 dicembre a Reggio Calabria il ciclo di conferenze “Radici”

Rossano, tutto pronto per l’evento “Friendly Christmas Evening”

Emergenza a Mesoraca (KR), CNDDU: “Senza riscaldamento il liceo Lombardi Satriani, a rischio il diritto allo studio. Chiesto intervento urgente degli enti preposti”

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la “Festa dell’atletica calabrese” del Comitato regionale Fidal

La meraviglia di Dickens sul palco di Sguardi a Sud: il 14 dicembre, va in scena “Canto di Natale” a cura della Compagnia Porta...

Il commiato del sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa del Presidente Franco Pontorieri

Il TDDM conclude l’anno di incontri dedicati al suo quarantennale

Parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici: la Giunta di Cosenza approva l’esenzione fino al 2026

Monitoraggio Campi Elettromagnetici a Vibo Valentia: nessuna criticità rilevata nei periodi di riferimento

RaccontArti, inaugurata la IV edizione: nuova sede e un percorso diffuso per il Natale di Catanzaro

Il programma delle festività al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Rinvenuti 3,5 kg di marijuana in case disabitate di Africo Nuovo

Reggio: preziosi per oltre 2 milioni confiscati a finto promotore finanziario

A Scuola di… Gusto: un viaggio nel cuore della Dieta Mediterranea. Ultimo appuntamento di Taste Experience Calabria

Un arresto per droga a Gioiosa Ionica

A Rende la presentazione della guida enogastronomica “Il Cavaliere Identitario”: un viaggio nel gusto e nelle radici dei territori

24 anni fa a Cosenza il trasferimento della comunità rom di Via Gergeri nel villaggio di San Vito Alto: l’iniziativa “Spostati e dimenticati”

Guardia di Finanza: il sottotenente Gianluca Monda a capo del Nucleo Operativo del Gruppo di Catanzaro

Cerisano porta la formazione nel borgo. All’Università della Calabria inaugurato il Master che rafforza il modello di rigenerazione voluto dal sindaco Di Gioia

Accordo Quadro tra Polo Digitale Calabria e ITS CADMO Academy per rafforzare formazione, innovazione e competenze digitali nel territorio

Provincia di Vibo. Il voto ponderato ridisegna il Consiglio, eletti i nuovi dieci consiglieri provinciali

Reggio e la Calabria protagoniste a Bruxelles: Milia (FI) al tavolo tecnico con il Commissario Europeo per lo sport e le politiche giovanili Glenn...

Intimidazione a Crosia: lettera anonima alla sindaca Aiello

“Un disegno per nonno Pino”: a Filadelfia la quarta edizione tra memoria, valori e comunità

“Occhjiu non vidi, cori non doli”: al Teatro Comunale di Catanzaro l’arte che cura e unisce

Cosenza, il Comune interviene ancora sul Busento: fototrappole e sanzioni contro gli incivili

Ottava edizione Artisti in corsia: appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro

A Cosenza nasce la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport del territorio

Formazione, etica e responsabilità professionale: l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accoglie i nuovi iscritti

Cosenza, il bilancio di previsione 2025-2027 approda in Consiglio comunale

Provinciale Lauropoli-Sibari: incontro operativo tra Comune e Sirjo

Trentennale della morte di Natale De Grazia, Falcomatà: “Simbolo di legalità ambientale quanto mai attuale ai giorni nostri”

Caputo a Guccione: “Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando”

Catanzaro, AMC S.p.A.: reintrodotta la fermata all’interno del Presidio Ospedaliero De Lellis sulla Circolare Nord

LibrinComune: martedì 16 dicembre la presentazione a Palazzo dei Bruzi del libro di Andreea Paula Danilescu “Le rimesse nel cappotto”

“Finalmente Natale”: online il cartellone degli eventi tra tradizione, arte e nuove generazioni

Nasce a Villa San Giovanni l’Odissea Museum: il primo museo dedicato al viaggio di Ulisse nello Stretto

La favola di Barbara Bacciottini: dalla chiamata in extremis all’esordio vincente con la Tonno Callipo

Rende, fase finale del Censimento 2025: al via gli ultimi rilevamenti sul territorio

Intimidazione a sindaca di Crosia, M5S: “Solidarietà e vicinanza”

Due imprenditori calabresi nel board nazionale di Confindustria Alberghi

“Mai più sole”, all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi un convegno con l’AIDM per educare i giovani al rispetto e alla non violenza

Trent’anni senza De Grazia, da Reggio Calabria Legambiente lancia 10 proposte sui traffici illegali di rifiuti e gli affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo

A Settimo di Montalto Uffugo si accende l’Albero della Solidarietà

Reggio, “Il Grinch” arriva al Teatro “Francesco Cilea”: acrobazie, musica e magia per un Natale indimenticabile

FIDAS ODV Scalea: pronta la VI edizione del Concorso dedicato a Ludovica Tommaselli

Cantiere nel Centro Storico di Tropea, Piserà: “Lavori fermi da aprile, necessario restituire decoro e certezze ai cittadini”

GeoDesign e co-progettazione: il Pollino avvia il primo laboratorio di pianificazione turistica integrata

Greco (Casa Riformista – Italia Viva): “Irresponsabile spostare i Canadair da Lamezia a Crotone”

“Esprimo ferma condanna e profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza avvenuto a Schiavonea. Sono fatti che non possono e non devono trovare alcuna...

“Escalation di violenza” a Schiavonea, Straface: “Episodio gravissimo. Regione a lavoro per affrontare fragilità e rafforzare l’integrazione”

Corsi e Costanzo: “La metropolitana sia gratuita dal 31 dicembre al 7 gennaio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook