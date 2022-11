A Cosenza arriva “Oceani”: il documentario che narra la storia del “bambino irraggiungibile”, Manuel Sirianni

Il documentario Oceani narra la storia di Manuel Sirianni, ragazzo di Catanzaro autore del libro Il bambino irraggiungibile (Bompiani). Il progetto, prodotto dall’associazione culturale Kinema, che da sempre è impegnata nella realizzazione di film a tema sociale (tra gli altri Uscirai sano e Quello che non ho 4 storie di redenzione), verrà presentato il 26 novembre alle ore 17:00 presso la Libreria Raccontami di Cosenza.

Per Kinema, per tutta la troupe e per chi sta credendo nel progetto questa è una storia che deve essere raccontata. Manuel è affetto da autismo. Non parla e non comunica. I medici non hanno dubbi: non c’è speranza, il ragazzo è come un pezzo di legno. Ma ora immaginate che come nella favola di Collodi, questo pezzo di legno prenda vita e possa raccontare la sua versione della storia. Quella in cui si scopre che Manuel è sì autistico ma non per questo non ha occhi, orecchie e un cervello in grado di comprendere e giudicare. Oceani vuole combattere lo stigma intorno all’autismo e alle neurodivergenze, sfidando la convinzione comune secondo cui esistono modi giusti e sbagliati, normali e anormali per comunicare, amare e stare al mondo. Da qui il titolo Oceani perché è di “oceani interiori” che vogliamo parlare, delle possibilità sconfinate che ognuno di noi ha dentro di sé e che possono fluire una volta trovati i canali comunicativi adatti.

Il progetto, che detiene il logo Bompiani, ha vinto il bando 2020 della Calabria Film Commission e verrà co-prodotto dalla casa di produzione romana Movi Production e dalla Cooperativa Sociale Folias. Inoltre, è stato presentato al MIFA (Mercato Internazionale dell’Animazione), per via degli inserti animati che arricchiranno il documentario.

Le riprese verranno ultimate nel 2023 e si svolgeranno prevalentemente nel comune di Catanzaro. I luoghi che faranno da sfondo a questo racconto di coraggio, rinascita e (in)comunicabilità saranno tra gli altri: la pineta di Siano, la Torre Cavallara (Aranceto) e la Sila.

Per realizzare questo ambizioso progetto, Kinema ha avviato una campagna di raccolta fondi ospitata dalla piattaforma produzioni dal basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/documentario-oceani/?fbclid=IwAR0HP9igdVrcyGdvZ5jkk-PIqYeSEEcdQGK9zyxKgXOVFA3-da-KsveEM44.

La raccolta fondi si concluderà ufficialmente a fine gennaio, mentre la ricerca di sponsor pronti a sostenere l’incredibile storia di Manuel andrà avanti anche nelle settimane seguenti.

Il 26 novembre alle ore 17:00 presso la Libreria Raccontami di Cosenza si discuterà del progetto e delle sue fasi insieme al suo protagonista, Manuel Sirianni, alla regista di Oceani, Barbara Rosanò e gli editori di Uovonero. La scelta del luogo non è casuale, in quanto Raccontami è una libreria indipendente per bambini divenuta nel 2020 “Nido Uovonero”, ossia un luogo inclusivo dove i bambini neurodivergenti possono trovare un posto che li accolga e li faccia sentire a casa.