Naufragio di Cutro: mercoledì 7 giugno a Catanzaro, la presentazione del libro “Quale Umanità” del giornalista Vincenzo Montalcini

Si terrà mercoledì 7 giugno, presso la Biblioteca comunale di Catanzaro alle 17,30, la presentazione del libro “Quale Umanità”, un instant book scritto dal giornalista Vincenzo Montalcini, direttore della testata online Crotonenews.com.

Parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, l’assessore alla Cultura del Comune di Crotone, Nicola Corigliano, il presidente della Commissione Cultura al Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro, il presidente dell’associazione Sabir di Crotone, Manuelita Scigliano e il giornalista Bruno Palermo.

Previsto, inoltre, la presenza di una mostra fotografica di Fabrizio Carbone e il contributo dell’attore Francesco Pupa.

“Quale Umanità” è un documento che racconta le prime due settimane successive al naufragio di Steccato di Cutro: dalla terribile mattina del 26 febbraio fino alla grande manifestazione che si è svolta sulla stessa spiaggia quattordici giorni dopo. C’è il racconto della prima cronaca in diretta sul luogo, a pochissime ore dell’impatto con la secca da parte della “Summer Love”, il caicco partito quattro giorni prima dalla Turchia. Ci sono le storie di chi sognava una vita diversa, delle famiglie e dei bambini vittime della tragedia. “Quale Umanità” racconta anche il modo in cui la città di Crotone, la provincia, ha vissuto la vicenda, la solidarietà dimostrata e i messaggi di affetto lasciati in quello che è diventato “il muro del pianto del Palamilone”.

“Ho cercato – spiega l’autore – di realizzare un documento che conservasse i dettagli e le emozioni di quelle due settimane, cercando allo stesso tempo di realizzare un progetto concreto, visto che l’incasso, sia della forma cartacea che digitale, verrà destinato a Life Support, la nave di Emergency impegnata a salvare vite nel Mediterraneo.