“Columns”, la serie del regista calabrese Garrafa, sbarca su Amazone Prime video

È disponibile da oggi su Amazon Prime video negli Usa, Canada, India, Germania, Austria e Giappone COLUMNS, la serie fantascientifica del regista Calabrese Gustavo Garrafa.

Columns è una serie televisiva di fantascienza ideata dal regista Gustavo Garrafa. La prima stagione, è andata in onda in Calabria dal 2012 e successivamente è stata poi replicata su altre televisioni locali e sui vari canali nazionali. La seconda stagione è stata trasmessa in prima TV sulle emittenti locali La C in Calabria, Amica9 in Puglia, Canale10 a Roma: subito dopo il canale nazionale SOS Television ha riproposto l’intera serie all’interno del programma: Destinazione Krypton dal 2016.

Trama:

Dopo aver fermato l’avanzata delle colonne aliene e della perfida regina Meresh sembrava che il male fosse stato finalmente sconfitto, ma anni luce dalla terra il pianeta Rede governato dalla regina Aurora e dal principe Arex venne distrutto da una misteriosa colonna aliena. L’amore verrà nuovamente meso alla prova, ma la colonna più importante dell’universo è l’amore e vincerà su tutto.

COLUMNS sarà proiettato in anteprima in italia con il primo episodio della nuova stagione al Cosenza Comics and game al parco acquatico di Rende, questa domenica mattina alle 11:00 con un incontro col cast.