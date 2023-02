Segnare alla Reggina sta diventando troppo facile: terzo ko consecutivo, 0-2 del Pisa al “Granillo”

di Paolo Ficara – Fase calante sì, caduta libera speriamo di no. Terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, per una Reggina che somiglia sempre di più a quella di Alfredo Aglietti tra novembre e dicembre 2021. Nel 24° turno della Serie B il Pisa si impone 0-2 al “Granillo”, andando a bersaglio due volte nel giro di sette minuti con Gargiulo e poi con Gliozzi dal dischetto, nella ripresa. I padroni di casa sono evaporati dopo un primo tempo incoraggiante.

LE SCELTE – Due sorprese da parte di Pippo Inzaghi, una annunciata e l’altra no. La vera novità è in difesa, dove Terranova trova posto come centrale sinistro mentre Gagliolo trasloca a sinistra. Panchina per Di Chiara. Recuperato Hernani a centrocampo. Davanti c’è Rivas a destra, con Strelec centravanti e Menez a sinistra. Fuori Canotto. La corsia mancina è presidiata da Hernani e Menez, con Gagliolo che rimane bloccato. D’Angelo si affida ad un 4-3-2-1 con i fastidiosi Morutan e Tramoni tra le linee.

LA PENNA NON SCRIVE – Almeno quattro i tentativi degli amaranto nel primo tempo, il più nitido con una incornata di Terranova che va a finire di poco a lato. Nei due episodi che possono indirizzare il match, l’arbitro La Penna non viene nemmeno richiamato al var. Dopo pochi secondi, il gomito di Moreo procura un bernoccolo a Terranova visibilmente tumefatto: solo giallo. Poi su cross di Rivas, devastante a destra, c’è la trattenuta poco vistosa ma efficace di Calabresi ai danni di Fabbian. Facciamoci del male.

QUEI RETROPASSAGGI – Prima Gagliolo e poi Terranova rischiano due volte il retropassaggio verso Contini, in entrambe le occasioni con gli attaccanti del Pisa a sfiorare l’anticipo. Strano anche il cambio di Inzaghi che richiama Gagliolo ma non inserisce nè Di Chiara e nè Liotti: dentro Bouah, con Pierozzi spostato a sinistra. Al primo tiro in porta, come da copione nelle ultime quattro gare, la Reggina becca il gol: cross da destra, incornata del neoentrato Sibilli sulla traversa, tap-in di Gargiulo mentre uno spettatore con i guanti protesta non si sa bene verso chi. 0-1 al 63′.

D’ANGELO LA VINCE CON I CAMBI – Nel frattempo Inzaghi aveva già modificato i due terzi dell’attacco: Menez non esce mai, fuori un pimpante Rivas assieme ad uno Strelec che deve ancora trovare l’intesa con i compagni, per fare posto a Canotto e Gori. Sono i cambi di D’Angelo ad incidere: oltre a Sibilli, che colpendo la traversa ha di fatto provocato il vantaggio di Gargiulo, entra anche Gliozzi atterrato in area da Pierozzi. Lo stesso attaccante di Locri si presenta dal dischetto al 69′, spiazzando lo spettatore di cui sopra.

ACQUE AGITATE – Non che i dieci giocatori di movimento siano sembrati maggiormente presenti a sè stessi, dopo le reti subite. La Reggina finisce in inferiorità numerica, per via del secondo giallo comminato a Bouah nell’intento di interrompere una ripartenza. La settimana dei calabresi si era aperta senza Pippo Inzaghi, che non aveva diretto la ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Palermo. Pur cambiando la proprietà, i periodi di blackout si ripetono in riva allo Stretto quando la classifica sorride. Ed il deferimento per la scadenza dello scorso 29 dicembre appare inevitabile. Nonostante la fase calante, la Reggina è ancora terza in classifica.

REGGINA – PISA 0-2

Reti: 63′ Gargiulo, 69′ rig. Gliozzi

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Gagliolo (51′ Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani (74′ Cicerelli); Rivas (61′ Canotto), Strelec (61′ Gori), Menez. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: F. Inzaghi.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves (46′ Tourè), Nagy, Gargiulo (80′ De Vitis); Morutan (90′ Rus), M. Tramoni (61′ Sibilli); Moreo (61′ Gliozzi). In panchina: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zuelli, Masucci, L. Tramoni. Allenatore: L. D’Angelo.

Arbitro: La Penna di Roma

Ammoniti: Moreo, Beruatto, Gargiulo, Bouah

Espulso: Bouah al 90′ per doppia ammonizione