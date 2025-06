Vibo, messa in sicurezza dei versanti e mercati generali: la giunta approva i progetti esecutivi

La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato questo pomeriggio due importantissime pratiche che riguardano, rispettivamente, la messa in sicurezza di una consistente porzione di territorio comunale e la ristrutturazione dei mercati generali di località Aeroporto.

Nel primo caso, l’esecutivo comunale ha approvato il progetto esecutivo con migliorie e aggiornamento relativo ai lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio – Cancello Rosso – Piscopio – Triparni – ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi, dell’importo complessivo di 8,6 milioni di euro circa. Nel secondo caso, invece, è stato approvato il progetto esecutivo “In periferia si può vivere assieme” (primo stralcio) dell’importo complessivo di 6 milioni di euro circa, che prevede la realizzazione degli interventi che interessano due fabbricati, una parte dell’area esterna, l’area parcheggio e la stazione di sollevamento dei mercati generali.

“Due atti fondamentali – è il commento del sindaco Romeo e dell’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone – per mettere un punto fermo alle attività di messa in sicurezza e rilancio di una fetta importante della nostra economia.

L’approvazione del progetto esecutivo ci consentirà di avviare finalmente quei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di quei versanti particolarmente colpiti dall’alluvione del 2006, lavori ormai improcrastinabili. Così come la ristrutturazione dei mercati generali. Dobbiamo dare atto agli uffici del Settore 5 Infrastrutture e Nuove opere – concludono il sindaco e l’assessore – di avere lavorato incessantemente per portare avanti pratiche di fondamentale importanza per il nostro territorio”.