L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, in accordo con il gestore del Luna Park, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento in programma per domani, sabato 4 novembre 2023 alle ore 10:00, a causa delle avverse condizioni meteo.

Sarà cura dell’amministrazione far sapere la nuova data che verrà concordata insieme al gestore.