Vibo Valentia, domenica il raduno delle storiche Fiat 500. Ai partecipanti anche un omaggio con le tipicità del territorio

Il “Fiat 500 Club Italia coordinamento Reggio Calabria”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e l’Hipponion Classic Cars di Vibo Valentia, organizza per il terzo anno consecutivo il raduno delle Fiat 500, quest’anno anche “Primo memorial Pasquale Pugliesi”. L’appuntamento è per domenica 11 giugno, con il raduno fissato per le ore 9.00 in piazza Martiri d’Ungheria. Alle 10.30 i saluti del sindaco Maria Limardo, alle 11.00 l’inizio della sfilata per le vie della città e poi la prosecuzione verso Vibo Marina, dove alle 13.00 è previsto il pranzo e poi la premiazione. Nel pomeriggio esposizione delle auto e pausa per un gelato. “Invito tutta la cittadinanza – dichiara il primo cittadino – a partecipare, ed a chi ha un’auto d’epoca, anche diversa dalla 500, a sfilare. Ringrazio inoltre sia gli organizzatori che la Polizia municipale che come sempre si occuperà di garantire la sicurezza della manifestazione”.

“Riveste sempre un grande fascino vedere sfilare l’auto più iconica d’Italia – afferma l’assessore alle Attività produttive del Comune di Vibo, Carmen Corrado, che ha promosso l’iniziativa insieme al delegato allo Sport e Spettacolo Antonio Schiavello – ed è ancor più bello vederlo fare nel salotto della nostra città. Mi preme sottolineare il grande lavoro organizzativo svolto dal Club, rappresentato sul territorio vibonese dal signor Tonino Montagnese e dal fiduciario regionale Enzo Polimeni; ed allo stesso tempo ringraziare le tante attività commerciali e produttive che, in qualità di sponsor, hanno voluto offrire un proprio sostegno all’iniziativa. A tutti i partecipanti, infatti, verrà donata una sacca con le specialità del nostro territorio. Invito quindi tutta la cittadinanza a fare una passeggiata domenica, a Vibo o Vibo Marina, per una sfilata da sempre suggestiva per gli appassionati delle auto d’epoca”.