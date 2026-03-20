Noleggio con conducente, al via a Siderno l’iter per assegnare nuove dieci licenze

Una scelta improntata ad ampliare la mobilità sul territorio comunale e migliorare l’accoglienza dei turisti, ma anche una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro.

La giunta comunale di Siderno, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, lo scorso 19 marzo ha deliberato l’atto d’indirizzo per l’avvio delle procedure di selezione a evidenza pubblica, finalizzate al rilascio delle licenze di noleggio con conducente (NCC), per veicoli fino a nove posti compreso il conducente.

La deliberazione, con la quale viene anche nominata la commissione consultiva per l’esercizio dei servizi pubblici di taxi e Noleggio con Conducente, rappresenta il compimento di un percorso avviato da tempo dall’Amministrazione Fragomeni, su proposta del Vice-Sindaco con delega al Turismo e Attività Produttive Salvatore Pellegrino, con la ricognizione delle licenze presenti e attive sul territorio e le successive verifiche, compiute in seguito all’istituzione del Registro Elettronico Nazionale per le imprese che operano nel settore.

Ora, dunque, viene avviato l’iter per il rilascio di dieci licenze, al fine di soddisfare le molteplici richieste dei turisti interessati a spostarsi più agevolmente per raggiungere le località più attrattive della nostra regione, anche alla luce della quasi totale assenza di vettori e dell’insufficienza delle tratte dei servizi pubblici di linea, che peraltro rispondono a differenti finalità.

Dieci licenze, dunque, presto si tradurranno in dieci nuovi mezzi a disposizione dei turisti e dieci nuovi posti di lavoro per i conducenti dei veicoli.

Al fine di procedere celermente con l’iter, è stata altresì istituita, con funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all’esercizio del servizio, la Commissione Consultiva per il Servizio NCC prevista dalla vigente normativa di settore, composta dai componenti titolari Ing. Lorenzo Surace (Dirigente Area 3 “Infrastrutture e servizi al territorio”); dott. Antonello Ruggiero (Comandante Polizia Locale), dal rappresentante esterno delle categorie NCC Mauro Ferri (Presidente Antrav) e dal segretario dott. Luca Pasqualino. Membri supplenti sono la D.ssa Angela Alfieri (Responsabile Settore Urbanistica del Comune), la vice comandante della Polizia Locale Angela Pascuzzi, il rappresentante Antrav Calabria Nicola Gallo.

Il bando pubblico per titoli ed esami verrà predisposto e pubblicato nei prossimi giorni.