“La libertà non è che una possibilità di essere migliori, mentre la schiavitù è certezza di essere peggiori” - Albert Camus
HomeCalabriaReggio Calabria“Mare e Aria Puliti 2026”: a San Ferdinando nasce la cabina di...
CalabriaReggio Calabria

“Mare e Aria Puliti 2026”: a San Ferdinando nasce la cabina di regia per la tutela ambientale

Un lavoro iniziato a ottobre del 2025 e avviato con una prima campagna di monitoraggio dell’aria è diventato una piattaforma operativa stabile con la riunione di kick-off tenutasi in prefettura il 25 febbraio, grazie all’avvio formale della Cabina di Regia per la salvaguardia ambientale.

Il progetto, denominato “Mare e Aria Puliti 2026” nasce per coordinare le attività, condividere le informazioni e definire gli indirizzi strategici tra tutti gli enti impegnati nella tutela delle risorse naturali. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Ferdinando, è coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria con la finalità di porre a sistema iniziative, informazioni, strumenti e competenze tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione ambientale.

Alla Cabina di Regia in Prefettura è seguita l’istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale Permanente, con funzioni operative e di raccordo, presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’obiettivo è anticipare le azioni utili a proteggere mare, fiumi, suolo e aria, attuando tutte quelle sinergie atte a massimizzare i risultati inquadrando gli interventi sspecifici in un quadro unitario e coinvolgendo, in questa prima fase di avvio, la Regione Calabria, la Guardia Costiera, i Carabinieri del NOE, l’Arpacal, la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, la Polizia Locale di San Ferdinando, il Consorzio di Bonifica della Calabria, l’Azienda Calabria Verde, la IAM SpA, il WWF e la Riserva Regionale Foce del Mesima oltre che, naturalmente, la Prefettura di Reggio Calabria e la Città Metropolitana che ospita e coordina il Tavolo Tecnico.

Le attività si articoleranno grazie a un Protocollo d’Intesa per cui tutte le parti coinvolte, in funzione delle rispettive competenze, saranno chiamate a promuovere e realizzare azioni mirate e iniziative congiunte per tutelare l’ambiente e per prevenire l’insorgenza di fenomeni avversi quali la cd. “fioritura algale”, le emissioni odorigene moleste, la presenza di agenti inquinanti nell’atmosfera, in mare, nei corpi idrici, nel suolo.

Ciò avverrà attraverso un maggiore controllo del territorio con il raffrozamento delle attività ispettive e di monitoraggio nonché attraverso azioni proattive per contenere o neutralizzare le criticità e minimizzare l’impatto di fattori avversi. I piani di intervento prioritari finora individuati interessano la qualità delle acque marine e fluviali, il sistema depurativo e le reti fognarie, i corpi idrici minori e le reti di collettamento delle acque piovane, le emissioni odorigene e le qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei flussi, la tutela dei corsi d’acqua e delle aree agricole.

Grazie a questa iniziativa partecipata il lavoro viene pianificato e avviato ben prima dell’estate: questo progetto vede oggi l’attuazione concreta grazie alla Cabina di Regia e al Tavolo Tecnico Intersitituzionale ma nasce già nell’ottobre del 2025 con l’intento di evitare emergenze nel periodo estivo, che è quello di maggiore affluenza e di sovraccarico delle infrastrutture. Tali emergenze, che si manifestano purtroppo senza preavviso, arrecano disagi e pongono in sofferenza le istituzioni, spesso chiamate ad agire quando le condizioni ambientali sono già compromesse.

«Spesso ci siamo trovati ad agire in piena estate di fronte a criticità evidenti e a proteste di residenti, visitatori e operatori economici. La fioritura algale, pur essendo un fenomeno naturale dovuta ai processi di eutrofizzazione, pregiudica la balneazione e inficia la reputazione dei luoghi di vacanza. Poiché questa sgradevole fioritura dipende da un mix di fattori che stressano l’ambiente marino e causano una colorazione sgradevole delle acque, è necessario agire per tempo sui fattori critici e mettere in campo tutte le possibili azioni di prevenzione e contenimento», afferma Luca Gaetano, sindaco di San Ferdinando, che prosegue evidenziando come “un siffatto processo partecipativo vuol essere anche una sperimentazione, una prova generale che può diventare metodo condiviso da estendere via via ai comuni limitrofi, all’intero comprensorio e – perché no –ad altre provincie calabresi. Il protocollo è aperto, pronto ad accogliere nuove idee e nuovi attori tra cui, in primis, gli Enti Locali uniti in questa battaglia virtuosa e indifferibile per la qualità di vita e l’economia locale. Stiamo già monitorando l’atmosfera con il supporto di Arpacal che, ne sono certo, anche per il mare non farà mancare il prezioso sostegno fin qui sempre garantito.”

Tra le priorità rientrano di intervento si evidenziano, per la “Fase 1”, la vigilanza sul territorio, la messa in sicurezza delle reti idriche, il controllo di torrenti e fiumare, la protezione della foce del Mesima, la prevenzione degli sversamenti, il monitoraggio continuo delle acque e le azioni ispettive sulle attività produttive, sia industriali che turistiche.

L’ing. Domenica Catalfamo, dirigente del Settore Tutela del Territorio e dell’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sostiene che “L’avvio del tavolo tecnico e la proposta di un Protocollo d’Intesa rappresentano un passo concreto e necessario per rafforzare la tutela dell’ambiente e del territorio, in particolare lungo la fascia costiera, e si inseriscono pienamente tra le attività che il nostro Settore ha già avviato, spesso in collaborazione con Enti e Istituzioni territoriali.

La Città Metropolitana è disponibile a collaborare attivamente all’attuazione di ogni utile azione, incluse le attività di monitoraggio, controllo e sensibilizzazione, necessaria per consolidare una cultura diffusa di rispetto, protezione e valorizzazione dell’ambiente.

Nello specifico il Settore Tutela del Territorio e dell’Ambiente, nel partecipare al tavolo tecnico, metterà a disposizione competenze tecniche, dati e risorse per rendere operativo e replicabile questo progetto pilota, nell’interesse della tutela ambientale e della qualità della vita delle comunità.

Il Presidente di IAM SpA, Alessandro Polizzotto, ha dichiarato alla stampa che “La IAM S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto consortile di Gioia Tauro, nel quale sono convogliati anche i reflui provenienti dal territorio comunale di San Ferdinando, esprime apprezzamento per l’iniziativa intrapresa, riconoscendone la rilevanza strategica ai fini del rafforzamento delle azioni di tutela ambientale e di coordinamento interistituzionale.

Si ritiene particolarmente meritoria l’azione promossa dal Comune di San Ferdinando, che ha saputo attivare un percorso concreto e strutturato di cooperazione tra istituzioni, organi di controllo e soggetti operanti sul territorio, dimostrando elevata sensibilità istituzionale, capacità di coordinamento e visione strategica su tematiche ambientali complesse e di primaria rilevanza per la collettività. Ciò è in linea con l’operato di IAM SpA sul territorio, che assicura il trattamento dei reflui provenienti da un comprensorio esteso con livelli di efficienza e rendimenti depurativi elevati

adottando le migliori pratiche tecniche di settore. Tale attività rappresenta un presidio ambientale per la salvaguardia complessiva dell’ecosistema locale.

Per quanto di nostra competenza, manifestiamo piena disponibilità a contribuire attivamente alle attività previste, impegnandoci a promuovere e supportare tutte le iniziative e le azioni individuate nell’ambito del Protocollo, con anche l’ulteriore intento di contribuire ad accrescere la consapevolezza ambientale del territorio e della collettività.

Anche la biologa Jasmine De Marco, direttore della Riserva Regionale Foce del Mesima gestita dal WWF, esprime apprezzamento per l’iniziativa: “Accogliamo con grande favore l’attivazione del Tavolo Tecnico Ambientale promosso dal Comune di San Ferdinando, che rappresenta un passo concreto verso un’azione coordinata contro il fenomeno dell’inquinamento marino lungo la nostra costa che da anni compromette la qualità del nostro mare e la salute degli ecosistemi costieri.

Come ente gestore della Riserva Naturale Regionale Foce del Fiume Mesima, confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte, mettendo a disposizione competenze e conoscenze per la tutela e la valorizzazione di un’area di straordinario pregio ambientale.

Si registrano infine le parole del prof. Michelangelo Iannone, direttore di Arpacal che conferma come “La partecipazione di ARPACAL alla Cabina di Regia rappresenta un modello di governance ambientale integrata, fondato su coordinamento istituzionale, condivisione dei dati e programmazione anticipata degli interventi. In questo contesto, l’Agenzia assicura il proprio contributo tecnico-scientifico a supporto dei processi decisionali, con l’obiettivo di trasformare il monitoraggio ambientale in uno strumento operativo di prevenzione, gestione del rischio e tutela della qualità delle matrici ambientali.”

Alle attività ispettive, di monitoraggio e operative si affiancherano anche azioni di sensibilizzazione ambientale e lo sviluppo di progetti di comune interesse, affinché ognuno possa percepire quanto i comportamenti individuali e una consapevole coscienza diffusa siano decisivi per proteggere l’ambiente, la salute, il paesaggio e la bellezza.

Articolo PrecedenteNoleggio con conducente, al via a Siderno l’iter per assegnare nuove dieci licenze
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Sanità, buoni pasto e arretrati: accordo in arrivo all’Ospedale di Cosenza, UIL FPL rivendica i risultati

40 anni del Centro Calabrese di Solidarietà: il messaggio del presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

Quarant’anni di storie, volti e rinascite: il Centro Calabrese di Solidarietà Ets celebra una comunità che non lascia indietro nessuno

Noleggio con conducente, al via a Siderno l’iter per assegnare nuove dieci licenze

Presentata la stagione concertistica 2026 della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro

“ENNIO”, il grande tributo a Ennio Morricone arriva a Cosenza con un concerto-evento immersivo

Giornata della Poesia, Taurianova ha aperto la “via” degli autori locali

Un pomeriggio di sorrisi a Marina di Gioiosa: il 31 marzo la prima “Caccia all’Uovo”

“Quarant’anni di impegno e umanità”: auguri del consigliere regionale Enzo Bruno al Centro Calabrese di Solidarietà Ets

Klaus Davi attacca sindacato Usb e pacifisti: “Polemiche ridicole contro Israele”

Quarant’anni del Centro Calabrese di Solidarietà, il sindaco Fiorita: “Qui nessuno si salva da solo”

Magisano al centro dell’innovazione agricola: tecnici e agricoltori a confronto tra ricerca e pratiche di campo

Tornei nei casinò online: il parere degli esperti di Casino DudeSpin

Nascita dei Municipi a Reggio Calabria, Maiolo: “Passaggio che apre a nuove dinamiche politiche”

Referendum, Bignami a Cosenza: “L’Italia non ha voluto il conflitto e non vuole partecipare”

Proclamati gli eletti al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)-Istituto Comprensivo Lauropoli-Sibari-Cassano

La rappresentante del governo del Kurdistan incontra a Palazzo De Nobili il sindaco Fiorita

GdF Vibo Valentia: celebrazione eucaristica interforze per la preparazione alla Santa Pasqua

La Calabria sabato su Rai1 con “Linea Verde illumina-Sport e salute”: telecamere a Tropea per raccontare il Vibonese e la Costa degli Dei

Comune Cosenza, Mancini: “Querelato da Caruso perché difendo i cittadini vessati da Municipia. Non mi faccio intimidire. Io sto dalla parte dei cosentini”

Rotary Club Rende-Unical, “Encomio speciale alla carriera” al prof. Carlo Cottarelli e lectio magistralis su “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive...

Eventi meteo causano frana nei pressi della linea: Terna avvia iter per realizzazione variante elettrodotto Maria-Rizziconi nel Comune di Polia (VV)

“Fuoriclasse in movimento”, 150 piccoli alunni protagonisti a Palazzo San Giorgio

Olimpiadi del Libro, gli studenti dell’IC Mandatoriccio incontrano Dino Ticli

Referendum, Bignami a Cosenza: “Dimissioni di Delmastro? Richiesta del tutto strumentale”

Porto di Gioia Tauro-Autostrada A2, Mattiani: “99 milioni di euro per un’opera fondamentale”

Laghi presenta nuova proposta per “istituire la Riserva naturale di Castrovillari”

Unarma sindacato dei carabinieri: “Compagnia di Scalea (CS) brillante operazione di servizio”

Inchiesta sulle protesi acustiche, Codacons: “Le somme recuperate tornino alla salute dei cittadini. Priorità all’Oncologia di Lamezia”

“Donne al Mondo e Dialoghi per Ricostruire”: all’ITE Piria-Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria un panel di voci per smontare gli stereotipi di genere

Il finale di campionato DR2 di Basket è favorevole all’Asd Multimed Pallacanestro Vibo Valentia

Il graphic novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” inserito nella mostra del Premio Romics 2026

Edilizia, firmato nella sede Confartigianato Calabria l’accordo regionale per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Dall’urgenza alla pianificazione: le molteplici vie del contributo sociale

Cosenza: convocato per mercoledì 25 Marzo il Consiglio comunale. Diversi i punti all’ordine del giorno

Pubblicato decreto “Una casa per tutti”, Straface: “Misura più equa e più vicina alle famiglie. Pronta sottoscrizione con gli Ats”

Domenico Pirrotta nominato responsabile regionale dell’organizzazione di Azione

AMACO, il Sindaco Franz Caruso scrive al Presidente della Regione Roberto Occhiuto per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per la tutela...

Pietrapaola: al via sostegno per donne con patologie oncologiche

Parole che pesano: l’appuntamento finale a Crotone

Grande partecipazione a Lamezia Terme per l’incontro su cyberbullismo e cittadinanza digitale: studenti e volontari protagonisti del Patto Educativo Digitale

Catanzaro, pubblicato il bando per il lotto 2 di alaggio e varo. Iemma e Battaglia: “Prosegue impegno dell’amministrazione nel rilanciare servizi e organizzazione dell’area...

Edilizia, firmato nella sede Confartigianato Calabria l’accordo regionale per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

L’Assemblea dei Sindaci esprime parere favorevole al Bilancio di previsione 2026–2028 della Provincia di Cosenza

Legalità e consapevolezza: all’Istituto “Ercolino Scalfaro” la presentazione de L’invisibile mondo di Carlotta

Expo Tirreno, successo per la VII edizione: formazione, innovazione e promozione del territorio

L’Adsp dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è vincitrice dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la trasformazione digitale e lo sviluppo...

Stagione agonistica Fisi Cal: atleti giovani e master impegnati in trasferte in Lazio, Abruzzo e Toscana

Tonno Callipo, Paglialunga: “Costanza e caparbietà, la qualità per spuntarla”

Comitato Pa: “Anche Reggio rischia il dissesto se non cambiano il Fal, Cannizzaro che dice?”

Hashish in casa sotto il materasso del divano: un arresto nel Vibonese

Cardamone (Unarma): “Visita sindacale stazioni Gizzeria Lido e Falerna Scalo”

Campo sportivo Marina del Vescovado, Piserà: “Un primo passo positivo, ma Tropea ha perso anni per assenza di visione”

La Calabria celebra Luigi Lilio, l’inventore del calendario

Pasolini e la difesa dell’umano: a Cosenza il nuovo libro di Paolo Desogus

Referendum giustizia: in Calabria gli ultimi incontri per il “Sì” con i principali esponenti di Fratelli d’Italia

Maltempo in Calabria, Bonelli: “Governo garantisca erogazione risorse”

Platì, Pri Calabria: “Grave crisi amministrativa: nel mirino trasparenza e gestione degli atti”

Ferro: “Basta slogan, è necessario votare leggendo la riforma”

Federconsumatori Calabria: “Accise ridotte? Ancora non si vede nulla”

“Oltre il mare”, l’assessore allo sport Micheli: “Non solo turismo, ma anche strumento di crescita economica e sviluppo”

Roccella Jonica inizia a suonare jazz: dal 27 al 29 marzo la Spring Edition di “Rumori Mediterranei”

Giusy Versace, la donna più premiata della settimana: tre onorificenze in tre giorni

209esimo anniversario fondazione Polizia penitenziaria, la provveditrice regionale Castellano: “Nelle carceri in Calabria situazione complessa come nel resto del Paese. Preoccupa fenomeno ‘ndrangheta”

Antonio Pascale presenta “Cose umane” alla libreria Mondadori di Cosenza

Reggio Calabria, approvato il regolamento sulle Circoscrizioni. Battaglia: “Un fatto epocale. Dopo 15 anni restituiamo il decentramento alla città”

A Catanzaro il 21 marzo la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie

Due Daspo e cinque Fogli di via dopo violenta rissa a San Costantino Calabro (VV)

Poste Italiane: a Reggio Calabria un annullo filatelico del Kiwanis a sostegno delle vittime del bullismo

Università a rischio di attacco cyber: i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitale

Sanità: a Cosenza eseguito per la prima volta innovativo intervento sull’arco aortico senza chirurgia open

Entra nel vivo l’avvicendamento Sorical nella gestione del servizio idrico a Catanzaro / Dal 23 marzo parte la lettura dei contatori

Crui avvia piano nazionale di formazione per preparare gli atenei a gestire i rischi cyber. Greco (rettore Unical): “Iniziativa strategica”

All’Università della Calabria la Quinta Giornata Nazionale Acceleratori dell’INFN

Circoscrizioni a Reggio Calabria, i consiglieri FI: “Vittoria storica per la città firmata Forza Italia”

Giuseppe Barbaro di Copagri regionale sul Vinitaly a Reggio Calabria: Evento straordinario; ora puntiamo ad una Fiera stabile

Crotone: riapertura della Piscina Olimpionica Comunale

Catanzaro Vinyl Market: sabato 21 e domenica 22 marzo nuovo appuntamento con l’evento dedicato al disco che unisce tutta Italia

Al via a Reggio Calabria la XIV edizione del Festival Internazionale “Spettacoli nella Natura: Officina del Fuoco”

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Falso ciò che dice la società Stretto di Messina sui ricorsi al Tar”

Riaperta a senso unico alternato la SS 18 Tirrena Inferiore a Bagnara Calabra

Consiglieri di minoranza: “Oriolo tra promozione e realtà: selezione meritata o marketing a pagamento?”

Progetto “Zestiny”. Monteverdi: “Esempio concreto e positivo di rapporto tra università e territorio”

Carburanti, Loizzo (Lega): “Bene taglio accise, non si perdano soldi cittadini”

Alleanza tra le mafie: il nuovo pentito Gioacchino Amico prese parte a molti summit

Gratta e Vinci: a Catanzaro colpo da 20mila euro con “Miliardario New”

Noi di Centro Cosenza nomina il professore Stabile come coordinatore cittadino di Castrovillari

Procuratore di Crotone: “Riforma costituzionale non risolve nessun problema della giustizia, ne crea di più pericolosi”

Collettivi calabresi: “Un altro ciclone affonda la Calabria mentre Governo e Regione si girano dall’altra parte. La Calabria non è sacrificabile”

Cgil e Filt Cgil: “Amaco Cosenza rischia lo smantellamento”

Vinitaly a Reggio, Camera (FIG): “Un evento che riaccende il futuro della città e premia la visione di Forza Italia”

Delmastro a Catanzaro per il Referendum: “Tutta la mia vita politica è contro la mafia”

Barbaro (COPAGRI Calabria): “Vinitaly a Reggio Calabria: evento straordinario. Adesso puntiamo ad una fiera stabile”

Ciclone Harry, dal 31 marzo partono le domande per accedere al fondo Simest destinato alle imprese export

Reggio Calabria, “La macchina del tempo”: le voci dei luoghi accendono le emozioni del DiStretto

Castrolibero celebra le ragazze dell’Eugenio Coscarello: vittoria in Coppa Italia Femminile e orgoglio cittadino

Catanzaro, Monteverdi: “Grazie a Jovanotti per l’incontro con gli studenti dell’UMG. La città lo aspetta il 22 agosto”

Referendum giustizia, il Pd Reggio Calabria chiude la campagna elettorale per il NO: appuntamento il 20 marzo a Piazza Camagna

Settimana Mondiale del Glaucoma: successo delle iniziative dell’UICI di Catanzaro

“Nutrizione e Sport”: giornata di sensibilizzazione a Reggio Calabria

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook