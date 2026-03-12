Reggio Calabria, legalità e giustizia: i motivi per votare NO al Referendum di riforma costituzionale

Si svolgerà domai, venerdì 13 marzo alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Castrovillari, un’iniziativa pubblica promossa da Libera per il “NO” al referendum costituzionale, nata per informare i cittadini e approfondire i contenuti della riforma e le ragioni della contrarietà espresse da numerose realtà istituzionali e associative.

L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e riflessione su un tema di grande rilevanza democratica.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Piero Santese, presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, e Francesco Attanasio, avvocato del foro di Castrovillari, che offriranno un contributo di analisi e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle motivazioni a sostegno del “NO”.

Mentre le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera in Calabria.

Legalità e democrazia camminano insieme: difendere la Costituzione significa difendere la dignità delle persone e il futuro delle nostre comunità.