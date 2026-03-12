Versace: “Grazie a Carabinieri e Procura per arresti furto farmaci”

“Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per aver individuato e arrestato gli autori del furto alla farmacia dell’Ospedale ‘Tiberio Evoli’ di Melito Porto Salvo”. Così in una nota il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

“Sottrarre farmaci vitali quali quelli oncologici, molto costosi e destinati ai malati di cancro, è un atto gravissimo che oltre a minare le casse della sanità pubblica priva chi è in forte difficoltà della possibilità di curarsi nel migliore dei modi e vicino casa”, conclude.