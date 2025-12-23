Melito Porto Salvo, Antonino Saverio Foti nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria

Anche a Melito Porto Salvo la Lega Calabria si organizza e nomina un Commissario cittadino.

Infatti, Antonino Saverio Foti è stato nominato nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria

dal Commissario Provinciale del Partito Giuseppe Mattiani. Proprio a Melito Porto Salvo la Lega

Calabria ha conseguito un grandissimo risultato elettorale alle scorse elezioni regionali del 5 e 6

Ottobre 2025, ottenendo il 30%. Queste le Sue prime dichiarazioni dopo la nomina ricevuta:

“Sono davvero orgoglioso per la nomina ricevuta. Un riconoscimento importante scaturito dal grande lavoro che

stiamo facendo sul territorio insieme al Commissario Giuseppe Mattiani, cui va il mio più sentito ringraziamento.

Un impegno costante, che i cittadini hanno percepito, visto e premiato alle ultime consultazioni regionali con il 30%

dei voti. Questo perché, evidentemente, il progetto politico è valido e la nostra capacità di fornire risposte al territorio

costante. Oggi inizia una nuova e sempre più entusiasmante sfida che accetto con determinazione.”

Congratulazioni anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario

Provinciale Giuseppe Mattiani, particolarmente soddisfatti di un partito che continua a radicarsi e

ad offrire rappresentanti sul territorio di grande spessore:

“Il nostro progetto va avanti. La Lega Calabria cresce nei territori e cresce la voglia dei cittadini di impegnarsi in

prima persona in politica con il nostro partito. Antonino Saverio Foti è un profilo di altissimo spessore e la Sua

nomina è per noi motivo di orgoglio. A Lui le mie congratulazioni.”. Così il Vice Presidente della Giunta

Regionale e Commissario Regionale della Lega Calabria Filippo Mancuso. Di fronte alla nuova

nomina, grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del Commissario Regionale Filippo

Mancuso e dallo stesso Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:“La nomina di Nino Foti mi rende

particolarmente orgoglioso. Un uomo di comprovate capacità professionali e amministrative, che metterà a disposizione

del partito in maniera ancor più incisiva. Le sfide che ci attendono sulla fascia Jonica sono molteplici, dalla sanità

alle infrastrutture. Insieme sono convinto che riusciremo a portare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Auguro a Lui

buon lavoro.”. Conclude il Commissario Mattiani