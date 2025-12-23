“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
Locri: i carabinieri incontrano i bambini

Questa mattina, presso il Reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri, in occasione delle festività legate al periodo natalizio, come tradizionalmente accade negli ultimi anni, si è dato vita all’iniziativa “Tradizione e Vicinanza” con l’attiva partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Locri, la Caritas Diocesana di Locri-Gerace e il Gruppo dei Carabinieri di Locri.

Quest’iniziativa nasce dal desiderio di creare un momento di condivisione e gioia, portando il calore della comunità locale e la magia del Natale a chi si trova in un momento di difficoltà e fragilità. L’incontro ha visto le istituzioni coinvolte farsi promotrici di solidarietà e vicinanza attraverso un gesto semplice, ma significativo: la consegna di doni e regali ai piccoli pazienti, accompagnata da varie attività di intrattenimento e spettacoli pensate per far sorridere i bambini e le loro famiglie. La giornata è stata arricchita da momenti di interazione con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, il Sindaco di Locri, il Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, la direttrice della “Caritas” e il Gruppo Carabinieri di Locri; tutti con l’intento di testimoniare l’impegno della città di Locri e della sua rete sociale nel sostenere chi vive una condizione difficoltosa, in particolare i più piccoli.

La giornata, caratterizzata dalla realizzazione di canti Natalizi ad opera degli stessi bambini, ha vissuto il suo momento più importante in occasione della donazione di giochi, materiale didattico e attrezzature sanitarie, con l’obiettivo di supportare i piccoli pazienti e migliorare il loro soggiorno in ospedale realizzando un ambiente più accogliente e sereno anche per le loro famiglie, soprattutto in occasione delle vicine festività natalizie. L’evento si è concluso con un buffet di dolci natalizi, occasione per condividere insieme gli auguri di buone feste in un clima di assoluta amicizia e serenità rinnovando l’impegno, da parte di tutti i promotori e volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, a proseguire in azioni condivise a favore del bene comune e dei più fragili.

La collaborazione tra il Comune di Locri, la Caritas Diocesana, il personale sanitario del reparto di Pediatria e il Gruppo Carabinieri di Locri è la viva testimonianza di un impegno condiviso, in cui istituzioni e realtà locali uniscono le forze per costruire un tessuto sociale coeso e attento ai bisogni della cittadinanza. Quest’iniziativa, testimonia la grande attenzione dell’Arma dei Carabinieri, in questo caso del Provinciale di Reggio Calabria, nei confronti dei contesti sociali più delicati e bisognosi dimostrando, così, un continuo, costante e attivo spirito di servizio e vicinanza al cittadino.

