Evasione dal carcere di Locri, catturato anche il secondo fuggitivo: il plauso del SiNAPPe

Il Segretario Regionale del SiNAPPe, Fabio Viglianti, e il Vice-Segretario Regionale, Cristina Busà, comunicano con soddisfazione la conclusione delle operazioni di ricerca relative alla grave evasione avvenuta lo scorso 18 dicembre presso la Casa Circondariale di Locri.

Dopo la fuga di due detenuti extracomunitari, che avevano scavalcato il muro di cinta dell’istituto, e a seguito della cattura quasi immediata del primo fuggitivo, le attività di indagine non si sono mai interrotte. In data odierna, grazie a un’incessante attività di monitoraggio del territorio, il secondo evaso è stato localizzato lungo una strada periferica che conduce a Siderno Superiore.

L’uomo è stato prontamente bloccato e fermato dal personale di Polizia Penitenziaria, che lo ha condotto direttamente presso la Casa Circondariale di Locri per essere riassicurato alla giustizia.

Viglianti e Busà intendono rivolgere il più alto e sentito plauso agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria.

«La brillante operazione di oggi è la dimostrazione lampante dell’altissima professionalità e dell’abnegazione del nostro Corpo. Nonostante le difficoltà operative e la complessità del territorio, il personale ha dimostrato capacità investigative e operative di eccellenza, riuscendo a localizzare e catturare i fuggitivi in tempi rapidi. Questo risultato restituisce sicurezza alla cittadinanza e rende onore al sacrificio quotidiano dei nostri agenti».