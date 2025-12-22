Evasione a Locri, la UilPa Penitenziaria: “Brillante operazione degli agenti”

“Dopo quattro giorni di intensa e meticolosa ricerca, la Polizia Penitenziaria ha concluso con successo le operazioni finalizzate alla cattura del secondo evaso dalla Casa Circondariale di Locri. L’arresto è avvenuto nella città di Siderno, grazie alla collaborazione e all’impegno degli agenti delle diverse sedi penitenziarie e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP)”.

Così esordisce il Segretario Regionale della UilPAPoliziaPenitenziaria Paradiso Salvatore che continua: “L’evaso, che si era reso protagonista di questa azione che aveva scosso la sicurezza dell’Istituto, è stato rintracciato a distanza di pochi giorni e tratto in arresto dopo una serie di complesse indagini sul territorio. L’operazione è stata condotta con grande determinazione e professionalità da parte del personale della Polizia Penitenziaria, che ha saputo coordinarsi in modo impeccabile per raggiungere questo importante obiettivo”.

Aggiunge ancora: “La Uil desidera esprimere un sincero ringraziamento al personale che con dedizione e sacrificio ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza della collettività e che ha contribuito con spirito di squadra e professionalità a raggiungere questo brillante risultato”.

Conclude il Segretario Regionale: “Il successo di questa operazione dimostra ancora una volta l’efficienza e la competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria. In questo particolare periodo di festività, durante il quale è necessario innalzare ulteriormente il livello di attenzione e vigilanza, l’operato della Polizia Penitenziaria assume un valore ancora più significativo a tutela della sicurezza e della legalità”.