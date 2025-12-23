IC Telesio Reggio Calabria, Mattiani: “Grande successo per il primo concerto di Natale dopo l’attivazione dell’indirizzo musicale”

Si è tenuto oggi presso Istituto Comprensivo “Bernardino Telesio” di Reggio Calabria, il primo Concerto di Natale dopo l’attivazione dell’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2025-2026. Un grande successo e grande partecipazione per gli Alunni dell’Istituto reggino, che si sono esibiti intonando canzoni della tradizione natalizia, dimostrando di possedere ottime capacità musicali. Presente all’evento il consigliere regionale Mattiani, rimasto particolarmente colpito dalla bravura e dalla preparazione dei ragazzi e dalla capacità organizzativa dell’Istituto:

“Quello di oggi è stato un grande successo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la bravura e la preparazione messa in scena nel corso dell’evento, che dimostra il grande sacrificio e lo studio che hanno condotto in questi mesi, ma anche ai Docenti che hanno saputo trasmettere agli alunni grande passione e amore per la musica. Il risultato è stato fantastico. Un’emozione incredibile che ha colpito tutti i presenti, travolti da una piacevole atmosfera natalizia. In un periodo particolarmente complesso, funestato da guerre e sofferenza, la musica aiuta ad esprimere e diffondere amore, solidarietà e messaggi di pace. Il mio ringraziamento non può non essere esteso al Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott.ssa Marisa Maisano, che hanno fortemente creduto nell’attivazione di questo nuovo indirizzo e con i quali abbiamo lavorato per il raggiungimento di questo importante traguardo. In pochissimi mesi è stata creata una importante realtà, resa attrattiva, partecipata ed entusiasmante.”.

Prosegue ancora il consigliere Mattiani: “In una terra come la nostra, che ha dato i natali ad uno dei più grandi musicisti della Lirica Classica, il palmese Francesco Cilea, a cui è anche dedicato il Conservatorio di Reggio Calabria, la musica assume un valore educativo e didattico importante. Quindi, essere riusciti ad istituire un nuovo indirizzo musicale in Provincia è meritorio e lungimirante. Con il Ministro Valditara stiamo lavorando tantissimo per valorizzare il talento e il merito dei nostri ragazzi, così come stiamo cercando di modernizzare le strutture scolastiche della nostra Regione. Un in impegno che mi piace ricordare spesso. Parliamo di investimenti pari a centinaia di milioni di euro destinati ad asili nido, mense scolastiche, ristrutturazioni di Istituti scolastici, nuovi laboratori e nuova strumentazione tecnologica.