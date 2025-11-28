Apertura sede DSP Reggio Calabria

Dsp, unico partito di area sovranista oggi in Italia, continua l´attivitá di radicamento sul territorio, con l´obiettivo di riavvicinare i cittadini alla buona politica e divulgare i valori del Sovranismo Popolare, la democrazia richiede partecipazione ed in questo momento storico viviamo una forte crisi della democrazia testimoniata dalle alte percentuali di astensione dal voto, 60% con trend crescente.

Con DSP lavoriamo per favorire il ritorno dei cittadini alla partecipazione politica nella sue varie fasi e non solo in quella del voto.

Giorno 1 dicembre alle ore 18.30 inauguriamo la sede fisica di DSP RC in via Reggio Campi II tronco n° 4, un punto di riferimento per i tanti iscritti e simpatizzanti che delusi dal monopolio dx/sx, due facce della stessa medaglia, vogliono partecipare alla costruzione di soluzioni politiche che migliorino le condizioni di vita della cittá di Reggio.

La sede oltre a punto di incontro/confronto tra gli interessati al Sovranismo popolare, fornirá una serie di servizi di supporto e consulenza su vari temi: fiscale, legale, ambientale, imprenditoriale a tutti quei cittadini che si sentono smarriti nella giungla sociale e burocratica.

Saranno presenti il coordinatore regionale Giuseppe Modafferi, il coordinatore provinciale Maria Luisa Campolo ed il presidente della sezione San Giorgio Domenica Greco, oltre a militanti e simpatizzanti.