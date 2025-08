Sanità, Muraca e Marafioti: “Sergio e Sabina abbandonati dalle Istituzioni. La politica si faccia carico del loro diritto a vivere con dignità”

“Ci sono storie che inchiodano le coscienze, che costringono la politica a guardarsi allo specchio. A Taurianova, Sergio e Sabina combattono ogni giorno una battaglia disumana: lui malato oncologico in stadio avanzato, lei immobilizzata dalla Sla, senza voce, senza respiro autonomo, affidata soltanto all’amore del compagno che la accudisce mentre a sua volta affronta una malattia devastante.

Questa famiglia non chiede carità, ma il rispetto di diritti elementari: assistenza domiciliare continua, fondi e supporto immediato per vivere con dignità. Eppure, da troppo tempo, la risposta delle istituzioni è stata fatta di silenzi, promesse rimaste sulla carta, procedure che non tengono conto di chi non ha tempo per aspettare.

Non è solo la storia di due persone, ma il simbolo di una Calabria che troppo spesso lascia sole le persone fragili, schiacciate dal peso della burocrazia e dall’assenza di una politica capace di ascoltare e intervenire. È inaccettabile che siano i malati a dover lottare per ottenere ciò che la legge già garantisce loro.

Da mesi ci stiamo battendo al fianco di Sergio, sollecitando Comune, Regione e ogni livello istituzionale competente perché i fondi del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza vengano erogati subito e vengano potenziati i servizi domiciliari. Non c’è più tempo da perdere: serve un intervento immediato, concreto, non altre parole.

La politica esiste per difendere la vita e la dignità delle persone, non per voltarsi dall’altra parte. Oggi chiediamo che Sergio e Sabina vengano finalmente ascoltati e che la loro battaglia diventi la battaglia di tutti”.

E’ quanto si legge in una nota stampa congiunta di Giovanni Muraca, consigliere regionale Pd, e Simone Marafioti, consigliere comunale di minoranza Taurianova.