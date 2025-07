Reggio: Protocollo d’Intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati.

Lunedì 21 luglio alle ore 10:00, presso Palazzo San Giorgio, si terrà la presentazione del Protocollo d’Intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati. Questo importante accordo vede la collaborazione del Comune di Reggio Calabria, dell’ASP di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, unendo gli sforzi per rafforzare l’assistenza a persone con non autosufficienza, disabilità e fragilità sociale e sanitaria.

Il Protocollo d’Intesa mira all’istituzione dell'”Equipe Integrata Socio-Sanitaria” (E.I.S.S.), che sarà la sede operativa per la programmazione e l’attuazione di azioni congiunte tra i servizi sociali e sanitari. L’E.I.S.S. rappresenta un punto nevralgico per l’integrazione, orientando gli interventi in base ai bisogni specifici della popolazione e alle risorse disponibili.

L’ iniziativa si inserisce nel solco della proficua collaborazione istituzionale avviata con il primo Protocollo operativo siglato nel 2023 tra il Comune e l’ASP di Reggio Calabria. L’obiettivo è continuare a migliorare la gestione integrata della presa in carico di nuclei familiari in condizioni di fragilità e persone con disabilità complesse, garantendo un approccio unitario e organico.

Interverranno:Giuseppe Falcomatà sindaco di Reggio Calabria, Lucia Di Furia direttore generale ASP di Reggio Calabria, Lucia Nucera assessore al welfare del Comune di Reggio Calabria. Saranno inoltre presenti:Francesco Barreca dirigente del settore welfare, Fortunata Tripodi responsabile del coordinamento funzionale e gestionale “Integrazione Socio Sanitaria per le Disabilità Complesse” ASP di Reggio Calabria, Francesco Macheda dirigente settore 7 politiche sociali.

Come sottolinea l’Assessore al Welfare Lucia Nucera:”Il Protocollo d’Intesa è fondamentale per rafforzare la collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria, creando una fattiva e regolata collaborazione tra sistema sociale e sistema sanitario, attraverso un’azione coerente di una comunità di cura larga ed operosa. L’istituzione dell’E.I.S.S. rappresenta un passo cruciale verso l’armonizzazione e l’integrazione dei servizi, garantendo una più razionale allocazione delle risorse per rispondere in modo completo alle esigenze dei cittadini”.