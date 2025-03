Il vicesindaco di Platì: “Sostegno alla realizzazione della Bovalino-Bagnara”

“La Bovalino-Bagnara rappresenta un’arteria fondamentale per il nostro territorio, un autentico volano di sviluppo non solo per la provincia di Reggio Calabria, ma per l’intera regione. Questo tratto di strada ha il potenziale di collegare più di 40 comuni, contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne e a promuovere una crescita sostenibile.

Immaginiamo un’altra rete infrastrutturale che intensifichi l’unione tra il mare Ionio e il Tirreno, facilitando l’interscambio commerciale, culturale ed etnico tra i nostri comuni e il resto del Paese. La Bovalino-Bagnara non è solo una strada, ma una porta verso nuove opportunità e un futuro migliore per i nostri giovani.

I sindaci della zona stanno portando avanti una lotta determinata affinché il governo nazionale e la Regione Calabria decidano di finanziare quest’opera vitale. È inaccettabile che i lavori per la Bovalino-Bagnara si siano fermati inspiegabilmente a Platì. È tempo di riprendere questo progetto e di dare voce alle esigenze del nostro territorio.

Invito tutte le istituzioni e i cittadini a unirsi a noi nel sostenere la realizzazione della Bovalino-Bagnara. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui le nostre comunità possano prosperare e crescere!”.

Lo afferma in una nota Giovanni Sarica, vicesindaco di Platì.