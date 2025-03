Comune Reggio Calabria, i consiglieri del centrodestra: “Falcomatà faccia chiarezza sulle circoscrizioni”

“”Le circoscrizioni sono un lusso” dice Versace, ma e’ ormai evidente che la citta’ debba essere amministrata attraverso un decentramento che renda piu’ vicini e fruibili, nonche’ piu’ efficienti, i servizi per i cittadini”. E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri di centrodestra al Comune di Reggio Calabria.

“Durante l’audizione del Dott. Consiglio, dirigente settore finanze, – si legge – e’ emerso chiaramente che il problema da affrontare riguarda le risorse necessarie per sostenere le circoscrizioni: tuttavia, questo non significa che dobbiamo rinunciare a servizi essenziali per la citta’, ma lavorare per reperire le risorse e, a questo proposito, nei prossimi giorni, all’inizio della prossima settimana, terremo una conferenza stampa nella quale entreremo piu’ nel dettaglio delle problematiche economiche legate alle circoscrizioni. Il nostro impegno, da sempre orientato a portare risultati concreti per i cittadini, prosegue in questa direzione anche sul ripristino delle circoscrizioni, dando seguito all’emendamento Cannizzaro, perche’ e’ compito della politica saper trovare soluzioni che bilancino le necessita’ economiche con quelle sociali. L’impegno di quest’Amministrazione, invece, – continuano – e’ reperire le risorse per gettare fumo negli occhi. Quest’Amministrazione, invece di perseguire il decentramento e la vicinanza ai cittadini, ha scelto di distruggere quanto costruito in passato. Come consiglieri di centrodestra ma anche come semplice cittadini, ci troviamo a fare i conti con una maggioranza che, divisa su molte questioni, non sa piu’ quale direzione prendere. E’ fondamentale che il sindaco Falcomata’ faccia chiarezza all’interno della sua maggioranza su quale posizione assumere riguardo le circoscrizioni – concludono i consiglieri – non possiamo permettere che la citta’ sia ostaggio delle divisioni interne e delle difficolta’ politiche che il Sindaco e la maggioranza stanno vivendo”.