Camini (RC), Eurocoop Jungi Mundu tra i dodici finalisti degli Ockenden International Prizes 2025

La Eurocoop Jungi Mundu è tra i dodici finalisti degli Ockenden International Prizes 2025, prestigioso riconoscimento internazionale che premia i progetti più innovativi e sostenibili per immigrati e rifugiati in tutto il mondo.

Il progetto di accoglienza della Jungi Mundu, basato su solidarietà, inclusione e progettualità imprenditoriale, ha contribuito alla rinascita del borgo di Camini, trasformandolo in un modello di integrazione e sviluppo sostenibile, in una dimensione sociale caratterizzata dalla multiculturalità. Un percorso costruito negli anni e oggi apprezzato a livello internazionale che porta la Jungi Mundu tra i finalisti di questo Premio di alto valore sociale.

Gli Ockenden International Prizes, infatti, premiano ogni anno progetti di accoglienza che favoriscono l’integrazione dei rifugiati, offrendo loro concrete possibilità di essere autonomi. La selezione di Jungi Mundu tra i finalisti conferma il valore di un modello che ha saputo creare opportunità economiche e sociali per rifugiati e comunità locali, valorizzando il territorio.

«Siamo entusiasti e onorati di essere tra i finalisti di questo premio» dichiara Rosario Zurzolo, presidente della Eurocoop Jungi Mundu. «Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno nel dimostrare che l’integrazione è una risorsa e che, attraverso il lavoro e la collaborazione, possiamo costruire comunità più inclusive, che guardano con fiducia al futuro».

La Jungi Mundu, selezionata per l’unico progetto italiano, si conferma così come esempio virtuoso di accoglienza, con un impatto positivo non solo per i rifugiati ma per l’intera comunità locale. Gli altri finalisti provengono da Francia, Libia, Malesia, Grecia, Malawi, Messico, Moldavia, Armenia, Regno Unito.

La fase conclusiva, in cui saranno assegnati cinque premi da 25.000 sterline ciascuno, destinati a dare nuovo impulso ai progetti, si terrà a Londra nel marzo 2025.